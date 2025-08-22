Napoli, periodo no per Manna: ritirata la patente al ds per tre mesi

Manna nel dettaglio, sarebbe stato fermato sulla Statale 17 lo scorso 31 luglio: in seguito ai controlli il ds è risultato positivo all'alcoltest con il limite, pari 0,5 g/l, superato di pochissimo (è stato riscontrato un valore pari a 0,6 g/l). Manna è incappato in un posto di blocco mentre si dirigeva da Rivisondoli a Castel di Sangro dopo i festeggiamenti per il compleanno di Antonio Conte.