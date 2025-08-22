Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'EPISODIO

Napoli, periodo no per Manna: ritirata la patente al ds per tre mesi

Il dirigente degli azzurri è stato fermato in Abruzzo dopo i festeggiamenti per il compleanno di Conte

22 Ago 2025 - 11:12
1 di 13
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

È un periodo no per il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Dopo la rottura del tendine d'Achille con tanto di operazione, il 37enne deve fare i conti con il ritiro della patente. Patente sulla quale il noto dirigente non potrà contare per i prossimi tre mesi. L'episodio, scrive Il Mattino, risale al periodo in cui gli azzurri erano in ritiro a Castel di Sangro.

Manna nel dettaglio, sarebbe stato fermato sulla Statale 17 lo scorso 31 luglio: in seguito ai controlli il ds è risultato positivo all'alcoltest con il limite, pari 0,5 g/l, superato di pochissimo (è stato riscontrato un valore pari a 0,6 g/l). Manna è incappato in un posto di blocco mentre si dirigeva da Rivisondoli a Castel di Sangro dopo i festeggiamenti per il compleanno di Antonio Conte.

Leggi anche

Napoli, Conte vola basso: "Il primo a vincere due scudetti? Stiamo belli calmi..."

napoli
manna

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:33
Juve, quanti esuberi

Juve, quanti esuberi

01:16
MCH SCONTRI COPA SUDAMEICANA 22/8 MCH

Scontri sugli spalti in Independiente-Universidad: 20 feriti

01:15
MCH LIBERTADORES RIVER-LIBERTAD 22/8 MCH

"River Plate-Libertad, Martinez Quarta decisivo dal dischetto

03:54
DICH POLITANO MEDIA DAY 22/8 DICH

Politano: "Napoli più completo dello scorso anno. De Bruyne un esempio"

00:41
DICH TUDOR MEDIA DAY 22/8 DICH

Tudor: "David mi ha sorpreso, ha personalità"

02:21
DICH JOAO MARIO PRESENTAZIONE 21/8 DICH

Joao Mario: "Il mister vuole un calcio offensivo che mi fa sentire a mio agio"

02:02
DICH CHIVU MEDIA DAY DICH

Chivu: "Allenare qui a livello professionale mi dà qualcosina in più"

00:58
DICH DE WINTER PRESENTAZIONE 21/8 DICH

De Winter: "Quando una squadra come il Milan ti chiama è difficile dire di no"

00:53
DICH ATHEKAME PRESENTAZIONE 21/8 DICH

Athekame: "Mi ispiro a Dani Alves"

01:57
DICH CONTE 2 ok

Conte: "Il primo a vincere due scudetti col Napoli? Stiamo belli calmi"

01:29
Raspadori all'Atletico

Raspadori all'Atletico

01:33
Gila e il nuovo Pisa

Gila e il nuovo Pisa

01:26
Un Pellegrino a Parma

Un Pellegrino a Parma

01:34
Joao Felix subito gol

Joao Felix subito in gol

01:26
C'è Polissya-Fiorentina

C'è Polissya-Fiorentina

01:33
Juve, quanti esuberi

Juve, quanti esuberi

I più visti di Napoli

Maradona stile Maracanà: ecco il progetto di restyling dello stadio del Napoli

Niente operazione per Lukaku: terapia conservativa, out dalla lista Champions

Napoli, anche il ds Manna va ko: infortunio al tendine d'Achille, è già stato operato

Tutti gli infortuni di Lukaku: per big Rom torna l'incubo del 2022/23

Napoli, Conte vola basso: "Il primo a vincere due scudetti? Stiamo belli calmi..."

Napoli, Lukaku non si opera: decisione confermata dopo il secondo consulto

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:03
Campagna Lega Serie A #Stopiracy torna negli stadi, anche in B e C
10:08
Livorno, concluso restauro tribuna stadio Picchi
09:15
A Firenze il 46/o torneo internazionale Nereo Rocco
08:00
Diritti tv, sabato assemblea Lega Serie A
23:21
Fiorentina, Pioli: "Giusto premio al nostro lavoro"