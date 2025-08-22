Napoli, periodo no per Manna: ritirata la patente al ds per tre mesi

© italyphotopress
Il dirigente degli azzurri è stato fermato in Abruzzo dopo i festeggiamenti per il compleanno di Conte
È un periodo no per il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Dopo la rottura del tendine d'Achille con tanto di operazione, il 37enne deve fare i conti con il ritiro della patente. Patente sulla quale il noto dirigente non potrà contare per i prossimi tre mesi. L'episodio, scrive Il Mattino, risale al periodo in cui gli azzurri erano in ritiro a Castel di Sangro.
Manna nel dettaglio, sarebbe stato fermato sulla Statale 17 lo scorso 31 luglio: in seguito ai controlli il ds è risultato positivo all'alcoltest con il limite, pari 0,5 g/l, superato di pochissimo (è stato riscontrato un valore pari a 0,6 g/l). Manna è incappato in un posto di blocco mentre si dirigeva da Rivisondoli a Castel di Sangro dopo i festeggiamenti per il compleanno di Antonio Conte.
