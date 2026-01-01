Esame Udinese per il Como, Fabregas torna in panchina

Esame Udinese per il Como, che inizia l'anno al Sinigaglia. Per la sfida casalinga all'ora di pranzo di sabato torna in panchina Fabregas, squalificato contro il Lecce. Non ci sarà invece Carlos, che in Puglia ha rimediato il quinto cartellino giallo, con conseguente squalifica. L'assenza del difensore si aggiunge a quelle dei lungodegenti Diao e Morata. Al centro dell'attacco si va verso la conferma di Douvikas, che ha dimostrato una buona intesa con Nico Paz. Con l'Udinese inizia un mese decisivo per le ambizioni dei lariani, che in casa dovranno affrontare anche Bologna e Milan e fuoricasa la Lazio. Tre sfide dal sapore europeo, che si aggiungeranno gli impegni con Pisa, Torino e Fiorentina in Coppa Italia.