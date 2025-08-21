Napoli, Conte vola basso: "Il primo a vincere due scudetti? Stiamo belli calmi..."

Quanto invece all'impatto di Kevin De Bruyne con l'ambiente Napoli, Conte non ha dubbi. "Ha capito subito la differenza che c'è tra il Napoli e il City - ha spiegato il tecnico azzurro -. E' stato molto umile, attento e intelligente. Si è calato alla perfezione nell'ambiente". Infine qualche considerazione su Lucca: "Se è stato preso è perché speriamo che possa aiutare la squadra. L'abbiamo preso per farlo crescere dietro a Lukaku e vedremo quanto tempo ci vorrà e quanto ci saprà dare".