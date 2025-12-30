Logo SportMediaset

L'ANEDDOTO

Conte a vedere la pallanuoto, il ct Campagna: "Sempre arrabbiato? Quando si rilassava Bonucci si allenava male"

Il tecnico del Napoli ha seguito il Settebello nell'amichevole contro il Montenegro, il ct: "Amicizia nata ai tempi della Juventus e rimasta engli anni"

di Redazione
30 Dic 2025 - 16:03

"Con Antonio Conte è nata un'amicizia, quando era agli inizi come allenatore della Juventus ed è rimasta intatta negli anni, anche quando ha allenato altre squadre. Sono tutt'ora amico di Conte, mi ha fatto piacere la sua visita, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata e trascorso una bella serata. Guardo con grande piacere il Napoli. Conte mi ha raccontato un aneddoto di quando era alla Juventus: quando arrivava più rilassato, Bonucci si allenava male e quindi ha capito di dover arrivare sempre arrabbiato". Così il ct del Settebello Sandro Campagna racconta la visita del tecnico del Napoli alla piscina Scandone per assistere all'amichevole tra gli azzurri della pallanuoto e il Montenegro. "Conte l'ho trovato bene, a Napoli si trova benissimo. Mi ha detto che le emozioni che ha provato l'anno scorso vincendo lo scudetto sono state incredibili. Anche vincendo la Supercoppa - ha aggiunto - mi ha detto che la gente ti fa arrivare la propria gioia e contentezza per la vittoria di un trofeo. Lui quando vince è sempre contento e qui ha trovato un feedback diverso: una fame di vittoria ed un modo di festeggiare che apprezza molto".

"Conte o Spalletti? Sono entrambi grandi allenatori, ho conosciuto anche Spalletti, Allegri, Motta. Antonio è stato l'unico che appena sono arrivato alla Continassa, mi ha aperto la porta del suo spogliatoio e siamo stati più di un'ora a parlare insieme: questo significa apertura verso l'altro e verso una conoscenza diversa", ha concluso. 

