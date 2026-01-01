Genoa, De Rossi ritrova Leali per lo scontro diretto con il Pisa

Primo giorno dell'anno di lavoro per i rossoblù di Daniele De Rossi che dopo tre sconfitte consecutive, Inter, Atalanta e Roma, è atteso dal uno scontro diretto importantissimo sabato al Ferraris contro il Pisa. Per la gara che vedrà di fronte due campioni del mondo in panchina, per i nerazzurri toscani l'ex Gilardino, De Rossi potrà contare sul rientro di Leali in porta dopo che il portiere rossoblù ha scontato con la Roma la squalifica comminata in seguito all'espulsione subito nella sfida con i bergamaschi. Non si segnalano però recuperi tra i giocatori indisponibili. L'allenatore romano dovrà quindi rinunciare ancora a Gronbaek, Siegrist, Messias e Cornet oltre ad Onana impegnato nella Coppa d'Africa.