Serie A, Cremonese-Napoli 0-2: doppietta Hojlund, Conte torna a sorridere

Il Napoli espugna Cremona nella 17esima giornata di Serie A battendo 2-0 la Cremonese allo Zini. Dopo un avvio di studio, gli azzurri passano al 13' con Hojlund, col danese che da vero rapace d'area di rigore sfrutta la carambola su conclusione di Spinazzola per siglare l'1-0 a porta spalancata. I grigiorossi provano a reagire, ma gli uomini di Conte dominano in campo e tra occasioni ghiotte sprecate e tanto spazio Hojlund va a nozze siglando il raddoppio al termine della prima frazione eludendo la marcatura di Baschirotto. Grigiorossi che provano a uscire con coraggio nella ripresa, senza però riuscire a sfondare il muro partenopeo che si compatta non lasciando spazi a Vardy e Sanabria. Il Napoli non resta di certo a guardare e più volte va vicino al tris con Hojlund e McTominay, ma senza fortuna. Al triplice fischio sorridono i partenopei, con tre punti importanti per dare continuità ai risultati ottenuti in Supercoppa per allontanare il mal di trasferta e seguire la scia in vetta alla classifica. Per la Cremonese un ko che non mette a rischio il 12esimo posto.