Serie A, Cremonese-Napoli 0-2: doppietta Hojlund, Conte torna a sorridere

La doppietta del danese regala il successo agli azzurri che tengono il passo del Milan in attesa dell'Interdi Luca Bucceri
Il Napoli espugna Cremona nella 17esima giornata di Serie A battendo 2-0 la Cremonese allo Zini. Dopo un avvio di studio, gli azzurri passano al 13' con Hojlund, col danese che da vero rapace d'area di rigore sfrutta la carambola su conclusione di Spinazzola per siglare l'1-0 a porta spalancata. I grigiorossi provano a reagire, ma gli uomini di Conte dominano in campo e tra occasioni ghiotte sprecate e tanto spazio Hojlund va a nozze siglando il raddoppio al termine della prima frazione eludendo la marcatura di Baschirotto. Grigiorossi che provano a uscire con coraggio nella ripresa, senza però riuscire a sfondare il muro partenopeo che si compatta non lasciando spazi a Vardy e Sanabria. Il Napoli non resta di certo a guardare e più volte va vicino al tris con Hojlund e McTominay, ma senza fortuna. Al triplice fischio sorridono i partenopei, con tre punti importanti per dare continuità ai risultati ottenuti in Supercoppa per allontanare il mal di trasferta e seguire la scia in vetta alla classifica. Per la Cremonese un ko che non mette a rischio il 12esimo posto.
LE PAGELLE DEL NAPOLI
Milinkovic-Savic 6 - Se non fosse stato per qualche uscita su cross i guanti del serbo sarebbero rimasti intonsi.
Di Lorenzo 6,5 - Con Rrahmani marca spesso Vardy, ma la sua indole offensiva lo porta sempre a fare un passo in avanti che gli permette di anticipare tante volte le giocate di Zerbin e Payero.
Rrahmani 6,5 - Pilastro della difesa dei campani, prende in consegna Vardy non facendogli vedere quasi mai il pallone. Si prende qualche rischio sull'inglese, ma mette le pezze in maniera diligente.
Juan Jesus 6,5 - Il giallo preso nella prima frazione è come una spada di Damocle sulla sua testa, ma il brasiliano non ha di che temere visto che Zerbin non gli dà nessun pensiero.
Politano 7 - Il match si gioca prevalentemente sulla fascia destra, con Pezzella che non riesce a contenerlo lasciandogli tanto spazio. E ne approfitta con cross velenosi che Hojlund, tra rimpalli e opportunismo, riesce a sfruttare.
Dal 43' st Mazzocchi sv
Lobotka 6,5 - Fondamentale nelle letture preventive, bravo a far ripartire e a mettere ordine al gioco degli azzurri.
McTominay 6,5 - Non è il solito palleggiatore visto con la maglia azzurra, si vede che in questo momento è il sacrificato nel gioco della squadra di Conte, ma riesce comunque a mettere lo zampino nelle occasioni del pomeriggio innescando spesso Hojlund.
Spinazzola 6,5 - Gioca un gran primo tempo, spingendo tanto sulla sinistra e rendendosi pericoloso prima di alzare bandiera bianca all'intervallo.
Dal 45' st Gutierrez - Gli manca qualcosa rispetto a Spinazzola, preferendo stare più indietro in difesa. E si nota, perché agli azzurri manca quella spinta sull'esterno nella ripresa.
Neres 7 - Il movimento da destra ad accentrarsi è ormai un marchio di fabbrica, col brasiliano che prova a replicare il sinistro a giro prelibato visto in Supercoppa, ma senza fortuna. Quando si accende e accelera non ce n'è per nessuno.
Dal 28' st Buongiorno 6,5 - Il suo ingresso permette a Di Lorenzo di tornare nella sua posizione naturale. Con Rrahmani e Juan Jesus dà ancor più sicurezza al reparto difensivo.
Hojlund 8- Un vero e proprio uragano sullo Zini, ogni pallone che tocca è velenosissimo. Quella con Baschirotto è una sfida nella sfida, ma nonostante il fisico roccioso del difensore, il danese riesce a prendergli tempo e distanze trascinando il Napoli al successo.
Dal 44' st Lucca sv
Elmas 6 - Dei tre davanti è quello meno in palla nel pomeriggio di Cremona, diventando quasi invisibile nelle giocate dei partenopei.
Dal 6' st Lang 6 - Cambia volto alla fascia sinistra offensiva rispetto al macedone, ma non riesce a essere pungente come suo solito.
Allenatore: Conte 6,5 - Sembra aver trovato la ricetta perfetta per cucinare al meglio in azzurro, sfruttando le caratteristiche di tutti i giocatori in rosa quando chiamato in causa. E la "cura Riad" sembra aver fatto effetto, col ritorno al successo in trasferta in un campo ostico.
IL TABELLINO
CREMONESE-NAPOLI 0-2
Cremonese (3-5-2): Audero 6; Terracciano 5,5, Baschirotto 5, Bianchetti 5,5 (36' st Floriani sv); Barbieri 5,5 (15' st Johnsen 5,5), Payero, Grassi 5,5 (32' st Bondo sv), Zerbin 5 (32' st Bonazzoli sv), Pezzella 5; Sanabria 5 (15' st Moumbagna 5,5), Vardy 5
A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, Sarmiento, Vazquez, Vandeputte, Faye, Lordkipanidze, Folino
Allenatore: Nicola 5,5
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6,5, Juan Jesus 6,5; Politano 7 (43' st Mazzocchi sv), Lobotka 6,5, McTominay 6,5, Spinazzola 6,5 (45' st Gutierrez 6); Neres 7 (28' st Buongiorno 6,5), Hojlund 8 (44' st Lucca sv), Elmas 6 (6' st Lang 6)
A disposizione: Contini, Ferrante, Marianucci, Vergara, Ambrosino,
Allenatore: Conte 6,5
Arbitro: Mariani
Marcatori: 13' Hojlund (N), 45' Hojlund (N)
Ammoniti: Barbieri, Bonazzoli (C), Juan Jesus, McTominay (N)
Espulsi: -
LE STATISTICHE OPTA
Rasmus Højlund ha segnato quattro gol nelle ultime tre gare di Serie A (doppietta vs Juventus e Cremonese), per il danese tante marcature quante quelle trovate nelle precedenti 31 sfide nei Big-5 campionati europei (quattro, appunto).
Rasmus Højlund ha segnato sei reti in 12 presenze finora in questa Serie A, già due gol in più di quanti quelli trovati nella scorsa stagione con il Manchester United in Premier League, quattro in 32 sfide.
Nessun giocatore ha realizzato più marcature multiple di Rasmus Højlund in questa stagione di Serie A: due, come Mateo Pellegrino, Hakan Çalhanoglu e Christian Pulisic; tra questi, il danese è il più giovane (classe 2003).
Rasmus Højlund è il giocatore di Serie A che ha segnato il maggior numero di reti da inizio dicembre tra tutte le competizioni: cinque, quattro in campionato e uno in Supercoppa italiana.
Tra le formazioni affrontate meno di 20 volte in Serie A, la Cremonese è una delle due – insieme al Pescara – contro cui il Napoli ha vinto più sfide in campionato (nove vs entrambe – in 17 incontri).
Il Napoli ha registrato tre clean sheet di fila tra tutte le competizioni (vs Milan, Bologna e Cremonese) per la seconda volta in questa stagione, dopo il periodo ottobre-novembre scorsi.
Il Napoli ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie A (1P) per gli azzurri un successo in meno di quanti quelli ottenuti nelle precedenti sette gare fuori casa nel torneo (1N, 3P).
La Cremonese ha perso senza segnare una gara casalinga di Serie A (vs Napoli) per la prima volta dal 12 marzo 2023 (0-2 vs Fiorentina con Davide Ballardini allenatore).
La Cremonese ha perso tre delle ultime quattro gare casalinghe di Serie A (1V) per i grigiorossi tanti ko interni quanti quelli rimediati nelle precedenti 12 sfide nel torneo (5V, 4N).
La Cremonese non ha segnato per tre gare di fila in Serie A (vs Torino, Lazio e Napoli) per la prima volta dal periodo tra novembre 2022 e gennaio 2023 (serie di quattro in quel caso).
Solo contro l’Inter (cinque) la Cremonese conta una più lunga striscia aperta di sconfitte consecutive che con il Napoli in Serie A: tre, come contro la Juventus.
Il Napoli non ha preso gol per nove primi tempi consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio-marzo 2023 (nove anche in quel caso).
Solo Inter (18) e Fiorentina (15) hanno realizzato più reti del Napoli nei primi 15’ di gara nelle ultime due stagioni di Serie A (dal 2024/25): 12, come l’Atalanta