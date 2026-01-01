Cremonese al Franchi dove non ha mai vinto, dubbi per Nicola

La Cremonese va a caccia della prima vittoria al Franchi contro la Fiorentina. La squadra sorpresa di questa stagione non ha mai vinto in trasferta contro i viola; l'unica vittoria risale al 1929, ben 97 anni fa, ma allo Zini, poi solo pareggi (otto) e sconfitte (nove). Per Davide Nicola i dubbi di formazione sono più d'uno. Sulle fasce Barbieri, diventato oggetto del desiderio di tante squadre per il mercato di gennaio, si gioca una maglia con Floriani e Pezzella, mentre in attacco Bonazzoli insidia Sanabria. Possibile rientro di Vandeputte in mezzo al campo; a fargli spazio potrebbe essere Grassi.