Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'INCIDENTE

Napoli, anche il ds Manna va ko: infortunio al tendine d'Achille, è già stato operato

Continua la sfortuna per la squadra partenopea, già alle prese con il brutto infortunio di Romelu Lukaku 

20 Ago 2025 - 10:48
1 di 11
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Altro infortunio in casa Napoli. Ma questa volta non si tratta di un calciatore, ma bensì del direttore sportivo Giovanni Manna. Non c'è pace per il club di De Laurentiis, già in apprensione per l'infortunio subito da Romelu Lukaku durante l'amichevole con l'Olympiakos e che, molto probabilmente, vedrà l'attaccante belga a lungo lontano dai campi. Il ds azzurro, infatti, si è fatto male al tendine d’Achille mentre faceva footing, problema che ha richiesto un intervento chirurgico. 

Leggi anche

Oggi consulto decisivo per Lukaku, intanto spunta la clamorosa "tentazione Kean"

Intervento che è stato eseguito dal dottor Ugo Camilleri alla clinica Ruesch, andato perfettamente con il ds azzurro che sarà presto dimesso. Manna, infatti, potrà già viaggiare con la squadra alla volta di Reggio Emilia, in occasione della prima giornata di campionato quando la squadra di Conte sfiderà il neopromosso Sassuolo (sabato 23 agosto, ore 18:30). Lo farà in stampelle ma continuerà comunque a lavorare per cercare di consegnare un attaccante a Conte il prima possibile. Il ds del Napoli non si è fermato nemmeno in ospedale e, una volta concluso l'intervento, si è messo subito al lavoro direttamente dal proprio lettino per cercare di dare un'accelerata ai movimenti in casa azzurra, con la chiusura del mercato che si avvicina. 

giovanni manna
napoli
infortunio

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:27
32esimi, tutti i gol del lunedì

32esimi, tutti i gol del lunedì

05:17
Sottil: "Volevamo risposte importanti, peccato non aver trovato il gol"

Sottil: "Volevamo risposte importanti, peccato non aver trovato il gol"

00:11

"Saluti mio fratello tifoso giallorosso?": e Papa Leone XIV non si tira indietro

01:22
MCH GATTUSO A ZINGONIA 19/8 MCH

Gattuso in visita all'Atalanta

01:44
MCH ARRIVO ZALEWSKI ZINGONIA 19/8 MCH

Zalewski a Zingonia: "Darò il massimo sempre"

01:29
Boranga para ancora

Boranga para ancora

01:13
Semper para sempre

Semper para sempre

01:25
Milan, effetto Modric

Milan, effetto Modric

01:29
Chivu ha le idee chiare

Chivu ha le idee chiare

01:37
Il Napoli dei Fab Four

Il Napoli dei Fab Four

01:32
Lukaku, un lungo stop

Lukaku, un lungo stop

00:45
Torino-Modena 1-0

Torino-Modena 1-0

01:34
Tra fischi e gol

Juve, Vlahovic tra fischi e gol

01:04
DICH DOTTOR VITALI SU LUKAKU DICH

Dottor Vitali: “Lukaku fuori tre mesi? Con l'operazione i tempi si allungano”

03:47
Zapata: "Felice di esserci"

Zapata: "Felice di esserci"

02:27
32esimi, tutti i gol del lunedì

32esimi, tutti i gol del lunedì

I più visti di Napoli

Tutti gli infortuni di Lukaku: per big Rom torna l'incubo del 2022/23

Maradona stile Maracanà: ecco il progetto di restyling dello stadio del Napoli

Furia Conte dopo un fallo su Rrahmani: in campo a muso duro con El Kaabi

Napoli, Lukaku ko in amichevole: risentimento al quadricipite per Big Rom

Napoli, attesa per gli esami di Lukaku: salta l'esordio col Sassuolo, le tempistiche

Il Napoli chiude bene il precampionato, Politano e Lucca stendono l'Olympiacos

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:03
Pioli: "Se la Fiorentina va in Champions, sarebbe come vincere lo scudetto"
10:11
Inter, Pavard cambia numero di maglia: ha scelto il 5
10:01
Record presenze per brasiliano Fabio, superato Shilton
09:34
Mathys Tel: "Nella nostra società non c'è posto per il razzismo"
08:55
Milan, Ricci: "Modrid fa cose con una naturalezza che impressiona"