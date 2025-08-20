Napoli, anche il ds Manna va ko: infortunio al tendine d'Achille, è già stato operato

Intervento che è stato eseguito dal dottor Ugo Camilleri alla clinica Ruesch, andato perfettamente con il ds azzurro che sarà presto dimesso. Manna, infatti, potrà già viaggiare con la squadra alla volta di Reggio Emilia, in occasione della prima giornata di campionato quando la squadra di Conte sfiderà il neopromosso Sassuolo (sabato 23 agosto, ore 18:30). Lo farà in stampelle ma continuerà comunque a lavorare per cercare di consegnare un attaccante a Conte il prima possibile. Il ds del Napoli non si è fermato nemmeno in ospedale e, una volta concluso l'intervento, si è messo subito al lavoro direttamente dal proprio lettino per cercare di dare un'accelerata ai movimenti in casa azzurra, con la chiusura del mercato che si avvicina.