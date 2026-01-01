Logo SportMediaset

Calcio
napoli
NAPOLI

Napoli, AdL: "Un 2025 entusiasmante, ci impegneremo per fare meglio ma non sarà semplice". Goretzka, idea per l'estate

Messaggio del presidente su X. Intanto la dirigenza lavora per il futuro 

di Redazione
01 Gen 2026 - 12:54
© Getty Images

© Getty Images

"Il 2025 per noi è stato entusiasmante. Ci impegneremo ancora di più per fare meglio. Non sarà semplice ma ce la metteremo tutta. Buon anno!". Con un post su X il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto far sentire la sua vicinanza ai tifosi azzurri di tutto il mondo con un messaggio di auguri per il 2026. Capodanno insieme per McTominay, Noa Lang e Neres in un ristorante di Napoli, party sul mare per Juan Jesus, Rrahmani, Contini, Politano e Spinazzola. Intanto AdL e il ds Giovanni Manna stanno facendo valutazioni per il mercato di gennaio. Che riguarderà innanzitutto l'attacco: "I rientri di Anguissa e Gilmour sono più vicini, mentre Lukaku e De Bruyne sono un punto di domanda: quindi, vorremmo alzare la qualità soprattutto nel reparto offensivo", ha detto Manna in un'intervista al Corriere dello Sport. Per quanto riguarda eventuali rinforzi per il centrocampo, il nome di Leon Goretzka del Bayern Monaco è una pista percorribile per l'estate, come riporta Fabrizio Romano, quando si libererà a parametro zero: il suo contratto con i bavaresi è in scadenza a giugno 2026. Il giocatore, che sarebbe disposto anche a iniziare una nuova esperienza fuori dalla Germania, piace anche ai club di Premier League: gli agenti avrebbero già contattato Arsenal e Tottenham. Il Napoli resta alla finestra.

Conte a vedere la pallanuoto, il ct Campagna: "Sempre arrabbiato? Quando si rilassava Bonucci si allenava male"

