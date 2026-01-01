Il Parma recupera Delprato in vista del derby col Sassuolo

Primo giorno dell'anno sul campo per il Parma al Mutti Training Center di Collecchio. Archiviata la vittoria sulla Fiorentina i crociati hanno sostenuto una seduta pomeridiana verso il derby contro il Sassuolo, match che, in caso di successo, potrebbe dare un orizzonte diverso al campionato della squadra di Cuesta. I ducali si presentano al Mapei con uno score di 9 punti nelle ultime cinque gare, la vittoria sui viola è valsa un più cinque sulla zona retrocessione. Una volta in vantaggio i crociati hanno vinto 4 match su 5, complice una buona organizzazione difensiva, solo il Bologna l'ha ribaltata. E' sul fronte della manovra offensiva che si attendono passi in avanti e Cuesta aspetta segnali da Oristanio e Ondrejka: a lungo infortunati sono rientrati da alcune settimane, senza brillare però. Verso il pieno recupero capitan Delprato, potrebbe tornare titolare in una difesa a tre con Circati e Valenti o giocare come laterale destro nella linea a 4. Intanto via al mercato: su possibili rinforzi l'allenatore spagnolo dribbla tutti e spiega "siamo perfettamente allineati con la società". Non sono previste rivoluzioni ma il primo colpo potrebbe essere un esterno destro, un alternativa a Britschgi, rivelazione di inizio campionato. In prima fila c'è Samuele Birindelli del Monza, resta viva l'ipotesi Hampus Skoglund, laterale svedese dell'Hammarby. In uscita Begic ed Hernani, il giovane piace alla Sampdoria, il brasiliano allo Spezia, ma potrebbe anche tornare in patria, c'è l'interesse di Vasco de Gama e Botafogo.