Napoli, Hojlund è la cura al mal di trasferta: Conte può guardare avanti con fiducia

Prima la Supercoppa, ora il ritorno vincente in campionato contro la Cremonese. Tutto rigorosamente lontano dal Maradona, un filotto di tre vittorie di fila che solo qualche settimana fa sembrava impensabile per il Napoli affetto da un mal di trasferta che rischiava di mettere a rischio le ambizioni stagionali. Eppure Riad, dove tutti erano ospiti va detto, sembra essere servita alla squadra di Conte che dopo il ko di Udine rischiava di ridimensionarsi, perdendo l'entusiasmo che sarebbe servito per il prosieguo. Così non è stato, perché le vittorie su Milan e Bologna hanno dato nuova linfa, quella vista contro una Cremonese mai facile da affrontare, ma che gli azzurri hanno regolato senza problemi.