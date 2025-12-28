Napoli, Conte: "2025 favoloso, Hojlund sta diventando dominante"

Poi qualche considerazione su Hojlund, autore di una doppietta con la Cremonese. "E' un calciatore prima di tutto di giovanissima età e che può migliorare tanto, sta diventando un giocatore dominante nel suo ruolo - ha detto Conte -. Inizia a capire quando attaccare lo spazio, quando difendere palla e quando venire incontro. Nel mio calcio gli attaccanti hanno un ruolo particolare e lui ha margini di crescita altissimi". "Noi la strada ce la stiamo costruendo, con lavoro e dedizione e affrontando le difficoltà - ha aggiunto -. Oggi non erano presenti Meret, De Bruyne, Anguissa, Lukaku e Gilmour, sono giocatori importanti: bisogna avere pazienza e vedere come torneranno".