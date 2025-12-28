Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
NAPOLI

Napoli, Conte: "2025 favoloso, Hojlund sta diventando dominante"

"In campionato siamo lì, cercando di stare vicino alle posizioni di alta classifica e lo stiamo facendo bene"

di Stefano Ronchi
28 Dic 2025 - 17:50
© Getty Images

© Getty Images

Dopo la vittoria con la Cremonese, Antonio Conte ha fatto un bilancio del 2025 mostrando grande soddisfazione. "Festeggiamo un anno bellissimo, dove abbiamo fatto qualcosa di bello e inaspettato ovvero la vittoria dello scudetto e poi vinto la Supercoppa battendo Milan e Bologna - ha spiegato il tecnico del Napoli -. Dispiace un po', è stato un anno solare bello e ricco di emozioni". "Napoli, quando vinci, festeggia in maniera diversa rispetto alle altre parti. In campionato siamo lì, cercando di stare vicino alle posizioni di alta classifica e lo stiamo facendo bene - ha aggiunto -. Quest'anno stiamo affrontano da uomini coraggiosi problematiche anche molto serie, questo va detto di questi ragazzi. Loro lo scudetto lo vogliono onorare". 

Leggi anche

Hojlund fa guarire il Napoli dal mal di trasferta, doppietta e sorrisi a Cremona

Poi qualche considerazione su Hojlund, autore di una doppietta con la Cremonese. "E' un calciatore prima di tutto di giovanissima età e che può migliorare tanto, sta diventando un giocatore dominante nel suo ruolo - ha detto Conte -. Inizia a capire quando attaccare lo spazio, quando difendere palla e quando venire incontro. Nel mio calcio gli attaccanti hanno un ruolo particolare e lui ha margini di crescita altissimi". "Noi la strada ce la stiamo costruendo, con lavoro e dedizione e affrontando le difficoltà - ha aggiunto -. Oggi non erano presenti Meret, De Bruyne, Anguissa, Lukaku e Gilmour, sono giocatori importanti: bisogna avere pazienza e vedere come torneranno". 

"Il Napoli non è ancora in grado di comandare per tanti motivi. E' un percorso appena iniziato, a livello di struttura non siamo pronti - ha continuato Conte -. Oggi per me Juventus, Milan e Inter, per struttura, seconde squadre monte ingaggi e valore patrimoniale, sono diverse dalle altre". "Ogni volta che vince una squadra diversa da queste tre, ha fatto qualcosa di straordinario - ha concluso -. Questa differenza si cerca di colmarla sul campo, ma si tratta di squadre diverse".

napoli
conte

Ultimi video

04:43
DICH ALLEGRI 27/12 DICH

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

01:30
DICH NKUNKU POST VERONA 28/12 DICH

Nkunku: "Grande gioia, aspettavo questo momento"

00:10
DICH DE ROSSI PRE ROMA 28/12 DICH

De Rossi: "Se faremo gol sarò felice, se vinceremo sarò felice"

00:22
DICH GASP PRE GENOA 28/12 DICH

Gasperini: "De Rossi ha dato coraggio al Genoa"

00:12
DICH ALLEGRI PRANZO 28/12 DICH

Allegri: "Veloci che devo andare a pranzo con Agnelli"

01:16
DICH ALLEGRI POST VERONA 28/12 DICH

Allegri: "Contento per Nkunku, dobbiamo essere ambiziosi ma con realismo"

01:48
DICH CALABRESI POST JUVE 27/12 DICH

Calabresi: "Rabbia e delusione, abbiamo fatto di tutto per passare in vantaggio"

01:42
DICH GILARDINO POST JUVE 27/12 DICH

Gilardino: "Alla fine sono emersi i valori della Juventus. La medicina è il lavoro"

02:58
DICH SPALLETTI POST PISA 27/12 DICH

Spalletti: "La classifica? La Juve deve fare la Juve, abbiamo delle aspirazioni che non sono quelle che abbiamo fatto finora"

01:53
DICH KALULU POST PISA 27/12 DICH

Kalulu: "Non la Juve più bella ma queste sono le partite da vincere"

00:45
MCH DOPPIETTA CR7 MCH

Ronaldo intramontabile: altra doppietta con l'Al-Nassr

03:43
DICH NICOLA PRE NAPOLI DICH

Nicola: "Napoli insieme all'Inter la squadra migliore"

00:58
DICH PALLADINO PRE INTER DICH

Palladino: "Trend non positivo contro l'Inter ma i taboo vanno sfatati"

03:25
DICH ITALIANO PRE SASSUOLO DICH

"Italiano: "Non temere il Sassuolo è da folli"

01:54
DICH GROSSO PRE BOLOGNA DICH

Grosso: "Il Bologna ha la consapevolezza delle grandi, siamo preparati"

04:43
DICH ALLEGRI 27/12 DICH

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

I più visti di Napoli

Hojlund fa guarire il Napoli dal mal di trasferta, doppietta e sorrisi a Cremona

Napoli, la Supercoppa in vetrina: trofeo esposto al pubblico fino al 4 genanio

A Natale tutti più buoni ma non AdL, duro attacco "ai signorotti che comandano il calcio"

Napoli, festeggiamenti amari: la squadra lascia Capodichino da un'uscita secondaria. Tifosi spiazzati

Conte: "2025 favoloso, Hojlund sta diventando dominante e può crescere"

Allegri perde la testa, insulti a Oriali

Lite con Oriali, niente squalifica per Allegri ma il Giudice Sportivo lo multa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:25
Bari, dopo il pari con l'Avellino la salvezza passa dal mercato di riparazione
18:46
Coppa d'Africa: Guinea Equatoriale-Sudan 0-1
18:38
Allegri: "Agnelli in tribuna? Mi ha fatto piacere, abbiamo un bel rapporto"
18:16
Milan-Verona: anche Andrea Agnelli in tribuna a San Siro
17:50
Napoli, De Laurentiis: "Continua striscia positiva, bravo Conte e i ragazzi"