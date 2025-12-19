Il Sassuolo ritrova Vranckx per sostituire lo squalificato Thorstvedt

Nel Sassuolo che attende il Torino, sarà sempre Volpato a sostituire Berardi la cui assenza proseguirà per ancora un mese e mezzo. In attacco, Laurientè si è guadagnato sul campo contro il Milan di indossare di nuovo la maglia da titolare. Coulibaly è partito per la Coppa d'Africa per difendere la maglia del Mali e mancherà anche Thorsvedt squalificato, con Vranckx favorito per la sua sostituzione. Non cambia la difesa con la linea a quattro formata da Walkiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig. In progresso, ma ancora probabilmente assenti per infortunio, Boloca e Romagna.