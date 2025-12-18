Supercoppa, Conte: "Questa è l'energia che ci vuole: poco da dire a questi ragazzi"

Soddisfatto. Ecco, Antonio Conte finalmente è soddisfatto: il suo Napoli ha fatto la prestazione che doveva contro il Milan e si è meritatamente guadagnato il pass per la finale di Supercoppa. Ora, Bologna o Inter, poco importa: l'importante è esserci per giocarsi il trofeo: "C'è poco da dire a questi ragazzi - ha dichiarato il tecnico azzurro a Sportmediaset - anche perché ribadire sempre le stesse cose penso sia anche noioso. Quando giochi ogni tre giorni con pochi calciatori è inevitabile che le energie non siano sempre al massimo, è inevitabile che a volte tu possa accusare delle battute a vuoto. È capitato e capiterà sicuramente in futuro, la situazione non potrà cambiare da qui a un mese. I ragazzi hanno dimostrato che volevamo fare una partita seria, che volevamo difendere lo scudetto che abbiamo sul petto, che eravamo qui non per invito ma perché ce lo siamo guadagnato. Ci siamo goduti la serata contro una grande squadra quale il Milan. Bene così. Dobbiamo sempre essere supportati da grande energia, è importante per noi perché facciamo un calcio abbastanza dispendioso e non speculativo. Sono contento, i ragazzi hanno dimostrato che vogliono giocarsi la finale, un trofeo è pur sempre un trofeo. Recuperiamo le energie e aspettiamo la finalista".