Supercoppa, Conte: "Questa è l'energia che ci vuole: poco da dire a questi ragazzi"

Il tecnico del Napoli dopo il successo contro il Milan: "Ci godiamo un'ottima serata contro una grande squadra"di Redazione
Soddisfatto. Ecco, Antonio Conte finalmente è soddisfatto: il suo Napoli ha fatto la prestazione che doveva contro il Milan e si è meritatamente guadagnato il pass per la finale di Supercoppa. Ora, Bologna o Inter, poco importa: l'importante è esserci per giocarsi il trofeo: "C'è poco da dire a questi ragazzi - ha dichiarato il tecnico azzurro a Sportmediaset - anche perché ribadire sempre le stesse cose penso sia anche noioso. Quando giochi ogni tre giorni con pochi calciatori è inevitabile che le energie non siano sempre al massimo, è inevitabile che a volte tu possa accusare delle battute a vuoto. È capitato e capiterà sicuramente in futuro, la situazione non potrà cambiare da qui a un mese. I ragazzi hanno dimostrato che volevamo fare una partita seria, che volevamo difendere lo scudetto che abbiamo sul petto, che eravamo qui non per invito ma perché ce lo siamo guadagnato. Ci siamo goduti la serata contro una grande squadra quale il Milan. Bene così. Dobbiamo sempre essere supportati da grande energia, è importante per noi perché facciamo un calcio abbastanza dispendioso e non speculativo. Sono contento, i ragazzi hanno dimostrato che vogliono giocarsi la finale, un trofeo è pur sempre un trofeo. Recuperiamo le energie e aspettiamo la finalista".
Stasera c'erano sempre tre-quattro calciatori in area: "Noi stiamo bene anche fisicamente, però è inevitabile che quando accumuli partite su partite ogni tre giorni, sei costretto a giocare con gli stessi o ruotare sempre con gli stessi. Quando giochi contro squadre che ti impegnano anche da un punto di vista fisico, capita che a lungo andare puoi pagare delle partite. Noi abbiamo pagato questo discorso un po' contro il Benfica in Champions, a Udine sicuramente la partita nel primo tempo è stata buona, nella ripresa potevamo fare meglio. Oggi abbiamo recuperato delle energie, abbiamo fatto molto bene proprio come squadra. Quando riusciamo a essere squadra, con un'energia che è contagiosa, a prescindere di chi gioca siamo competitivi. Dobbiamo continuare e cercare di andare avanti, anche perché chi era infortunato lo è ancora, però anche i giocatori nuovi sono più coinvolti nel progetto. L'ho sempre detto che quest'anno sarebbe stata un'annata complessa, però non mi aspettavo dopo cinque mesi questa baraonda che ci è successa di infortuni seri a giocatori importanti. Nelle difficoltà dobbiamo essere forti e coesi e giocare come stasera".