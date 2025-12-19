Figc, Mario Beretta nominato presidente del settore tecnico
19 Dic 2025 - 14:28
19 Dic 2025 - 14:28
Su proposta del presidente della Figc, Gabriele Gravina, d'intesa con il presidente dell'Aiac, il Consiglio Federale, riunitosi oggi, ha votato all'unanimità Mario Beretta quale nuovo presidente del Settore Tecnico.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.