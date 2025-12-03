Napoli, Manna: "Obiettivo arrivare a marzo in corsa su tutto. Lukaku? Serve pazienza"

Turnover reso possibile dalla profondità della rosa, un punto su cui si è concentrato il lavoro estivo del ds azzurro Giovanni Manna: "La squadra rispetto all'anno scorso è migliorata: siamo più completi", spiega il dirigente ex Juventus. "Stasera ci sarà spazio per chi ha giocato meno: da Vergara ad Ambrosino fino a Lorenzo Lucca". Un'occasione per il centravanti italiano per mettersi in mostra e recuperare terreno sui compagni di reparto: "Coppa Italia vetrina per Lucca? Lorenzo è un calciatore forte, ci vuole pazienza. Il passaggio da Udine a Napoli non è facile: bisogna essere pronti e lavorare tutti i giorni".