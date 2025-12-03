Napoli, Manna: "Obiettivo arrivare a marzo in corsa su tutto. Lukaku? Serve pazienza"

Il direttore sportivo degli azzurri ha parlato ai microfoni di Sportmediaset a pochi minuti dal fischio d'inizio degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari
A meno di tre giorni di distanza dalla fondamentale vittoria dell'Olimpico contro la Roma, il Napoli torna in campo, questa volta al Maradona, contro il Cagliari per gli ottavi di Coppa Italia. Visto lo scarso riposo e in previsione del big match contro la Juventus di domenica prossima, Antonio Conte per riportare i quarti di finale della coppa nazionale a Napoli dopo 5 anni ha deciso di dare minuti a chi ha trovato meno spazio in questi primi mesi di stagione.
Turnover reso possibile dalla profondità della rosa, un punto su cui si è concentrato il lavoro estivo del ds azzurro Giovanni Manna: "La squadra rispetto all'anno scorso è migliorata: siamo più completi", spiega il dirigente ex Juventus. "Stasera ci sarà spazio per chi ha giocato meno: da Vergara ad Ambrosino fino a Lorenzo Lucca". Un'occasione per il centravanti italiano per mettersi in mostra e recuperare terreno sui compagni di reparto: "Coppa Italia vetrina per Lucca? Lorenzo è un calciatore forte, ci vuole pazienza. Il passaggio da Udine a Napoli non è facile: bisogna essere pronti e lavorare tutti i giorni".
Il dirigente napoletano ha poi parlato di un altro attaccante in rosa, Romelu Lukaku: "Romelu sta crescendo di condizione, non dobbiamo avere fretta perché ha una struttura importante e viene da infortunio grave. Davanti comunque siamo coperti: stasera gioca Lorenzo (Lucca, ndr) e in panchina c'è Rasmus (Hojlund, ndr). Romelu ha tutto il tempo per tornare con calma". Poi per chiudere una panoramica sugli obiettivi della stagione: "Lavoriamo per arrivare fino a marzo in tutte le competizioni. I quarti di finale di Coppa Italia mancano da cinque anni a Napoli: stasera scendiamo in campo per superare il turno".