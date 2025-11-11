Napoli: De Laurentiis stanzia 50 milioni a gennaio per dare una mano a Conte

Il Napoli è pronto a fare un ulteriore sforzo sul mercato invernale per uscire dalla crisi e lanciare un altro segnale di vicinanza ad Antonio Conte. Il presidente Aurelio de Laurentiis ha già comunicato al ds Manna e all'allenatore la disponibilità di un budget importante: secondo il Mattino si parla di almeno 50 milioni di euro pronti per essere spesi.