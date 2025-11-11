Logo SportMediaset

Napoli: De Laurentiis stanzia 50 milioni a gennaio per dare una mano a Conte

Priorità al terzino destro e al centrocampo e si valuta Chiesa in attacco

di Stefano Fiore
11 Nov 2025 - 10:54

Il Napoli è pronto a fare un ulteriore sforzo sul mercato invernale per uscire dalla crisi e lanciare un altro segnale di vicinanza ad Antonio Conte. Il presidente Aurelio de Laurentiis ha già comunicato al ds Manna e all'allenatore la disponibilità di un budget importante: secondo il Mattino si parla di almeno 50 milioni di euro pronti per essere spesi.

Terzino destro: la priorità per Conte

 Una delle urgenze tattiche è il terzino destro, ruolo dove Di Lorenzo, privo di alternative adeguate, sembra stia pagando lo sforzo continuo. Viste le buone recenti prestazione di Gutierrez a sinistra, Spinazzola (che fin qui aveva giocato proprio da quel lato) potrà tornare a essere l'alternativa a Di Lorenzo ma si guarda comunque al mercato.

L'obiettivo principale è Brooke Norton-Cuffy del Genoa, valutato circa 15 milioni, ma ci sono alternative. Sembra ormai scartato Juanlu Sanchez del Siviglia, trattato a lungo in estate ma ora indietro nelle gerarchie. Sacha Boey, del Bayern Monaco, duttile e offensivo è stato offerto.

Centrocampo e attacco: Atta e la suggestione Chiesa

 Il centrocampo sarà oggetto di almeno un'operazione per sopperire alle assenze di Anguissa (che andrà in Coppa d'Africa) e De Bruyne (fuori fino a febbraio). Sulla lista dei preferiti c'è Arthur Atta (Udinese), 22 anni, valutato circa 20 milioni. I club si parlano, nonostante i friulani vogliano trattenerlo fino all'estate. Si monitora anche Morten Frendrup (Genoa).

Non è poi esclusa una clamorosa mossa se il Liverpool dovesse aprire al prestito di Federico Chiesa. Questo acquisto potrebbe spingere Conte all'ennesima virata tattica verso il 3-5-2, per far giocare Lukaku (atteso tra i convocati per la gara di Roma a fine novembre) in coppia con Hojlund.

I nodi rinnovo e le cessioni

 Infine, la dirigenza è al lavoro sui rinnovi: Rrahmani è vicinissimo al prolungamento di altri due anni, mancano solo piccoli dettagli; situazione Anguissa: il camerunense spinge per un aumento dell'ingaggio, ma le distanze restano notevoli.

In uscita, si valuta la posizione di Marianucci. Rimane invece fuori dal mercato l'attaccante Lucca, nonostante le delusioni di questo avvio di stagione.

