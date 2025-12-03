Atalanta, De Roon: "Coppa Italia? Vogliamo vincerla"

Dopo la vittoria contro il Genoa agli ottavi di Coppa Italia, Marten De Roon ha parlato in conferenza stampa per analizzare la partita e gli obiettivi stagionali. Queste le parole del calciatore dell'Atalanta: "Palladino ha portato entusiasmo e voglia ovviamente di vincere ogni gara. Ha dato un messaggio chiaro a noi giocatori: non avere paura cercando di lottare su ogni pallone pressando ovviamente l'avversario. Stiamo tornando ai livelli di prima. Vogliamo portare a casa questo trofeo dopo tante finali perse: il nostro obiettivo è quello".