Napoli, Conte vara il maxi turnover per la Coppa Italia: col Cagliari spazio anche a Vergara e Ambrosino

Sarà un Napoli completamente rivoluzionato quello che scenderà in campo mercoledì alle 18, in diretta su Italia 1, per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari. Per la sfida ai sardi Antonio Conte è infatti pronto a varare un maxi turnover, che dia minutaggio a chi fin qui ha avuto meno spazio e consenta agli stacanovisti di tirare un po' il fiato.