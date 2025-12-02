Logo SportMediaset

Calcio
Coppa Italia
NAPOLI

Napoli, Conte vara il maxi turnover per la Coppa Italia: col Cagliari spazio anche a Vergara e Ambrosino

I due classe 2003, prodotti del settore giovanile, pronti all'esordio dal 1'

di Daniele Pezzini
02 Dic 2025 - 11:24

Sarà un Napoli completamente rivoluzionato quello che scenderà in campo mercoledì alle 18, in diretta su Italia 1, per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari. Per la sfida ai sardi Antonio Conte è infatti pronto a varare un maxi turnover, che dia minutaggio a chi fin qui ha avuto meno spazio e consenta agli stacanovisti di tirare un po' il fiato.

Non cambierà l'assetto tattico, sarà confermato il 3-4-3 visto anche nel vittorioso big match contro la Roma, ma certamente cambieranno gli interpreti. In difesa tornerà dal 1' Juan Jesus, che sarà affiancato da due tra Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo e Olivera. Per la prima volta in stagione partirà titolare Mazzocchi a destra, mentre dall'altro lato dovrebbe esserci Spinazzola.

Secondo il Corriere dello Sport, Conte dovrebbe poi dare una possibilità a due prodotti del settore giovanile: Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino. Il primo affiancherà Elmas in mezzo al campo, il secondo completerà un reparto avanzato formato anche da Lucca e Politano. Entrambi classe 2003 e reduci da diverse annate in prestito, in questa stagione hanno collezionato solo manciate di minuti nei finali di partita (2 presenze ciascuno), ma Conte sembra intenzionato a dar loro l'occasione di mettersi in mostra.

Il Napoli e Conte, reduci dall'incetta di premi fatta al Gran Galà del calcio, danno chiaramente priorità al campionato e alla Champions League, almeno in questa fase della stagione, ma la Coppa Italia non può essere un obiettivo da snobbare e il tecnico pretenderà il 100% da chi scenderà in campo. Specialmente coloro che hanno giocato meno e che devono dimostrare di poter contribuire ai successi del gruppo.

