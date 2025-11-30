Serie A, Roma-Napoli 0-1: agli azzurri basta Neres, aggancio al Milan in vetta

Gasperini, assente per squalifica, affida la sua squadra al secondo Gritti scegliendo a sorpresa Ferguson in avanti al posto di Dybala. Conte, invece, in emergenza infortuni conferma la stessa squadra vincente in Champions col Qarabag, affidandosi in avanti a Neres, Lang e Hojlund. Doveva essere una sfida molto tattica e lo è stata, con giallorossi e azzurri a marcarsi a uomo lasciando pochi spazi in avvio. Ma la prima grande occasione non tarda ad arrivare, al primo buco difensivo dei giallorossi che per poco non veniva sfruttato da Lang che lanciato da Neres a tu per tu con Svilar si è fatto anticipare dal portiere serbo. Occasione, quella al 9', che accende il match facendo aumentare giri e ritmo, col Napoli che però è rimasto in controllo con un possesso palla costante che ha messo in difficoltà la Roma sfiorando il raddoppio con Di Lorenzo. Nei giallorossi ad accendersi a sinistra è stato Pellegrini, con Soulé a destra che ha sofferto (e non poco) la marcatura stretta di Buongiorno, col numero 7 che ha creato diverse occasioni non sfruttate da Mancini e Ferguson. E proprio nel miglior momento dei padroni di casa è stato il Napoli a piazzare l'affondo, andando in vantaggio al 36': su contropiede partito dall'intervento di Beukema in scivolata su Koné, ad accendersi è l'asse Neres-Hojlund, col brasiliano che ha scambia col danese arrivando a tu per tu con Svilar che non è riuscito a chiudere la porta all'ex Benfica. Roma che ha quindi provato a reagire, con l'unica occasione degna di nota passata tra i piedi di Soulé in pieno recupero, col sinistro a giro dell'argentino che però è terminato ampiamente fuori.