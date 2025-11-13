Napoli costretto a tornare sul mercato dopo i ko di De Bruyne e Anguissa: corsa a tre a centrocampo

Quello che fino a ieri era una possibilità per il fatto che Anguissa avrebbe dovuto partecipare alla Coppa d'Africa, oggi è diventata una necessità impellente, perché è impensabile poter competere su tutti i fronti con i soli McTominay, Lobotka, Gilmour ed Elmas. In cima alla lista dei preferiti c'è Arthur Atta: il francese dell'Udinese, rivelazione di questo scorcio di stagione, è valutato circa 20 milioni. I club si parlano, ma l'intenzione dei friulani è quello di trattenerlo fino all'estate. Resta sempre aperta la pista che porta a Kobbie Mainoo, 20enne gioiellino del Manchester United ai ferri corti con il manager Amorim. Per lui solo 7 presenze e 138 minuti in Premier, oltre ai 90' giocati in Carabao Cup. L'ostacolo principale è rappresentato dall'alto costo del cartellino, 50 milioni di euro, che di fatto esaurirebbe il tesoretto messo a disposizione da De Laurentiis per gennaio. L'operazione con i Red Devils potrebbe decollare solo se aprissero al prestito secco o a un prestito oneroso con diritto di riscatto. Più defilata l'ipotesi Morten Frendrup del Genoa, un vecchio pallino seguito anche nel recente passato, ma fisicamente molto diverso da Anguissa.