Genoa, De Rossi: "L'espulsione ha pesato molto"

In conferenza stampa Daniele De Rossi ha commentato la sconfitta contro l'Atalanta agli ottavi di Coppa Italia. Queste le parole del tecnico del Genoa: "L'espulsione di Fini ha pesato molto ed è chiaro che diventa tutto più difficile. Serviva l'intensità giusta, ma dall'altra parte bisognava far rifiatare qualcuno. Giocare in 10 contro l'Atalanta diventa sempre difficile, anche nell'analisi dei singoli. Se siamo aggressivi da una parte è chiaro che occorre migliorare anche la fase difensiva, altrimenti concederemo tante palle goal agli avversari. Dobbiamo migliorare".