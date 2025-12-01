Il Napoli è più forte dell'emergenza e torna in vetta col nuovo modulo: Conte si gode super-Neres

Roma-Napoli, il film del big match dell'Olimpico
© Getty Images
© Getty Images
La squadra è più compatta e soffre meno in difesa, il brasiliano è letale con la sua velocitàdi Andrea Ghislandi
Il bravo allenatore è quello che sa fare di necessità virtù e senza dubbio Antonio Conte è un maestro in questo. Durante la sosta il tecnico del Napoli ha ricaricato le pile e si è ripresentato a Castel Volturno rigenerato, soprattutto nella mente. I tantissimi infortuni patiti in stagione, che hanno decimato la squadra soprattutto in mezzo al campo, lo hanno costretto a rivedere modulo e interpreti, con il ritorno alla difesa a tre e l'utilizzo di due esterni, Neres e Lang che non avevano avuto un grande impatto sinora (soprattutto il secondo). Le vittorie contro Atalanta e Qarabag avevano rimesso a posto le cose in campionato e in Champions League, ma il capolavoro dell'allenatore salentino è stata la partita contro la Roma, fino a ieri sera capolista del campionato.
Un match che Conte ha preparato alla perfezione e che i suoi ragazzi hanno interpretato al meglio, mandando un chiaro segnale al campionato: il Napoli è tornato in vetta e non sarà facile strappargli dal petto lo scudetto. Di Lorenzo e compagni hanno sin da subito aggredito la Roma, impedendo a Cristante e compagni di impostare con lucidità, sono stati compatti in difesa e letali in contropiede dove Neres con la sua velocità ha pochi rivali qui in Italia. Il brasiliano ha dato il via (dopo un intervento di Rrahmani su Koné al limite dell'area partenopea che ha scatenato le proteste della Roma) e ha chiuso in modo magistrale un coast to coast in cui c'è stato anche il fondamentale apporto di Hojlund. Il danese, anche se non ha mai calciato in porta, è stato davvero utile per la squadra e ha costantemente impegnato Ndicka in un bellissimo duello.
Una volta in vantaggio il Napoli ha mostrato grande compattezza e solidità, rischiando quella che sarebbe stata un'autentica beffa solo al 90', ma Milinkovic-Savic si è guadagnato la pagnotta con una parata provvidenziale su Baldanzi. Il momento peggiore, culminato con la sconfitta col Bologna prima della sosta, sembra solo un lontano ricordo e i tifosi possono tornare a sognare in grande. Soprattutto quando l'emergenza infortuni sarà finita, perché questo Napoli al momento ha la miglior rosa del campionato. Oltre che il miglior allenatore...
© Getty Images
© Getty Images