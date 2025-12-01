Il Napoli è più forte dell'emergenza e torna in vetta col nuovo modulo: Conte si gode super-Neres

Un match che Conte ha preparato alla perfezione e che i suoi ragazzi hanno interpretato al meglio, mandando un chiaro segnale al campionato: il Napoli è tornato in vetta e non sarà facile strappargli dal petto lo scudetto. Di Lorenzo e compagni hanno sin da subito aggredito la Roma, impedendo a Cristante e compagni di impostare con lucidità, sono stati compatti in difesa e letali in contropiede dove Neres con la sua velocità ha pochi rivali qui in Italia. Il brasiliano ha dato il via (dopo un intervento di Rrahmani su Koné al limite dell'area partenopea che ha scatenato le proteste della Roma) e ha chiuso in modo magistrale un coast to coast in cui c'è stato anche il fondamentale apporto di Hojlund. Il danese, anche se non ha mai calciato in porta, è stato davvero utile per la squadra e ha costantemente impegnato Ndicka in un bellissimo duello.