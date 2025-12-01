Di Lorenzo, capitano d’oro: una scultura in regalo ai compagni del quarto scudetto

Napoli, il regalo speciale di Di Lorenzo ai compagni del quarto scudetto
Il terzino ha fatto cristallizzare 18 maglie speciali: un ricordo che resterà per sempre
Un gesto da capitano autentico. Dentro e fuori dal campo Giovanni Di Lorenzo ha scelto di celebrare il quarto Scudetto del Napoli regalando 18 sculture RESSENTIA ai compagni di squadra che con lui hanno trionfato lo scorso anno sotto la guida di Conte. Un omaggio personale, pensato e voluto da chi indossa la fascia con responsabilità, stile e gratitudine. Un Capitano di altri tempi. Una bandiera partenopea. Un frammento di storia… cristallizzato.
