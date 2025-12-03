Il Napoli cerca un innesto a centrocampo per gennaio: si stringe per Mainoo

Antonio Conte deve fare i conti con una serie di infortuni che stanno riducendo drasticamente le alternative a centrocampo e, dopo lo stop di Kevin De Bruyne, le assenze di André-Frank Zambo Anguissa e Billy Gilmour iniziano a farsi sentire. Per questo l'allenatore del Napoli avrebbe chiesto rinforzi per gennaio e il direttore sportivo Giovanni Manna si sarebbe messo al lavoro immediatamente.