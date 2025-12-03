Il Napoli cerca un innesto a centrocampo per gennaio: si stringe per Mainoo

Napoli, suggestione Mainoo: lo United lo blocca, lui vuole lasciare in prestito
© IPA
© IPA
Il club di Aurelio De Laurentiis starebbe valutando con i Red Devils un prestitodi Redazione
Antonio Conte deve fare i conti con una serie di infortuni che stanno riducendo drasticamente le alternative a centrocampo e, dopo lo stop di Kevin De Bruyne, le assenze di André-Frank Zambo Anguissa e Billy Gilmour iniziano a farsi sentire. Per questo l'allenatore del Napoli avrebbe chiesto rinforzi per gennaio e il direttore sportivo Giovanni Manna si sarebbe messo al lavoro immediatamente.
Il nome più caldo rimane quello di Kobbie Mainoo come riportato da Il Mattino che spiega come lo scarso impiego da parte di Ruben Amorim al Manchester United stia spingendo il giocatore verso la Campania. La formula del prestito accontenterebbe tutti o quasi con i due club che potrebbero trovare presto un accordo, anche se il calciatore inglese preferirebbe una collocazione definitiva.
© IPA
© IPA
L'interesse già mostrato in estate potrebbe essere un vantaggio, tuttavia, qualora l'operazione non andasse in porto, il Napoli starebbe già valutando diverse alternative come Soungoutou Magassa del West Ham o Morten Frendrup del Genoa, con Davide Frattesi dell'Inter più defilato.
Non si può inoltre escludere che a centrocampo arrivi qualcun altro, anche se le condizioni base rimangono il costo e la formula del prestito. Motivo per cui non vanno messe da parte le ipotesi che portano a Brooke Norton-Cuffy del Genoa e a Marco Palestra del Cagliari per la fascia esterna, ma in questo caso Manna si muoverebbe solo se si presentasse l'occasione.