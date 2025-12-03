Presentato al Centro Var di Lissone nuovo album Panini, novità sezione con AI

E' stato presentato al centro Var di Lissone, della Lega Serie A, la nuova collezione Calciatori Panini 2025/26, in edicola dal 5 dicembre. L'album sarà composto quest'anno da 618 figurine, sulla copertina sono rappresentati tutti i club di Serie A con 20 calciatori. Come sempre nell'album ci sono pagine dedicate per ogni squadra di Serie A, con una sezione speciale con tutte le formazioni schierate. Grande attenzione anche per la Serie B per cui c'è una importante novità. Per la prima volta ci sarà anche un album dedicato soltanto alla Serie B, che sarà disponibile dal 19 dicembre. Ci saranno poi le pagine dedicate alla Serie C. Torna la sezione dedicata al calciomercato, con una ulteriore pagina 'upgrade'. Altra novità una sezione fatta con l'Intelligenza Artificiale, con i calciatori realizzati in un design innovativo.