Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Bocelli protagonista a sorteggi per Mondiali 2026 a Washington

03 Dic 2025 - 16:16

Andrea Bocelli sarà tra i protagonisti del grande show di intrattenimento che accompagnerà il sorteggio finale del Fifa World Cup 2026, in programma venerdì 5 dicembre al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington D.C. Bocelli condividerà il palco con star mondiali come Robbie Williams, Nicole Scherzinger e i Village People, mentre la serata sarà condotta da volti internazionali dello spettacolo quali Heidi Klum, Kevin Hart e l'attore e produttore Danny Ramirez. Bocelli torna così a un grande appuntamento legato al calcio: già in occasione della cerimonia di apertura di Uefa Euro 2020, allo Stadio Olimpico di Roma, la sua esibizione aveva regalato un momento molto apprezzato da tifosi e addetti ai lavori. Il sorteggio e lo show andranno in diretta su Fifa.com e su tutti i canali ufficiali social dell'organizzazione, con milioni di spettatori attesi in tutto il mondo.

Ultimi video

01:34
Domani Bologna-Parma

Il Bologna cerca il ricatto contro il Parma

00:59
Segna anche il giovane Ahanor, Atalanta-Genoa 4-0

Segna anche il giovane Ahanor, Atalanta-Genoa 4-0

01:12
Pašalic firma il 3-0 e chiude virtualmente il match

Pašalic firma il 3-0 e chiude virtualmente il match

15:29
Italiano: "Siamo i detentori della Coppa, vogliamo reagire"

Italiano: "Siamo i detentori della Coppa, vogliamo reagire"

01:19
La magia di De Roon regala il 2-0 all'Atalanta

La magia di De Roon regala il 2-0 all'Atalanta

03:31
Allegri: "Vogliamo la Coppa, curioso di Jashari"

Allegri: "Vogliamo la Coppa, curioso di Jashari"

02:26
Espulso Fini, Genoa in inferiorità numerica e sotto 1-0

Espulso Fini, Genoa in inferiorità numerica e sotto 1-0

00:30
Il palo nega la gioia del gol a Maldini, Atalanta-Genoa 1-0

Il palo nega la gioia del gol a Maldini, Atalanta-Genoa 1-0

00:54
Djimsiti la sblocca di testa, Atalanta-Genoa 1-0

Djimsiti la sblocca di testa, Atalanta-Genoa 1-0

00:13
MCH PIZZINO HERTHA-KAISERSLAUTERN 3/12 MCH

Hertha Berlino-Kaiserslautern, succede qualcosa che non avevate mai visto

03:32
OTO ALLEGRI PRE COPPA ITALIA 3/12 DICH

Allegri: "La Coppa Italia è un obiettivo, sono curioso di vedere Jashari"

01:58
Atalanta, c'è il Genoa

Atalanta, c'è il Genoa

02:06
Questa sera Inter-Venezia

Questa sera Inter-Venezia

00:30
Il Cagliari a Napoli

Il Cagliari a Napoli

01:27
Missione Coppa Italia

Missione Coppa Italia

01:34
Domani Bologna-Parma

Il Bologna cerca il ricatto contro il Parma

I più visti di Calcio

CLIP CHIVU ALLARME IN CONFERENZA PER SITO 30/11 SRV

Sorriso Chivu: suona l'allarme in conferenza e lui…

Lionel Messi, 405 assist

Messi diventa il Re degli assist, chi dietro lui? La classifica dei migliori 10

Miglior allenatore: Antonio Conte

Gran Galà del Calcio 2025: le foto della serata

DICH SPALLETTI CONF STAMPA 01-12 DICH

Spalletti: "Abbiamo l'esigenza di essere belli e vincenti, intanto però pensiamo a vincere"

Baldanzi: "Nessun passo indietro"

Baldanzi: "Nessun passo indietro"

Gran Galà del calcio LIVE. Lautaro: "Chivu un grande". AdL: "Napoli più forte dell'anno scorso"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:16
Bocelli protagonista a sorteggi per Mondiali 2026 a Washington
15:08
La Juventus inaugura una mostra dedicata alla squadra paralimpica
14:11
Bologna, Immobile tra i convocati per sfida contro Parma
14:06
Mondiali: Usa farà amichevoli con Belgio, Portogallo e Germania
13:15
Morto Arcadio Venturi, capitano della Roma negli anni Cinquanta