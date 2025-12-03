Atalanta, Palladino: "Ho tra le mani un gruppo con tanta forza"

Intervenuto in conferenza stampa, Raffaele Palladino ha commentato la vittoria contro il Genoa agli ottavi di Coppa Italia. Queste le parole del tecnico dell'Atalanta: "Ho tra le mani un gruppo con tanta forza: hanno nelle corde tante qualità umane e tecniche. Ora bisogna continuare così perché sabato affrontiamo una squadra difficile come il Verona. De Ketelaere? È un ragazzo straordinario: deve essere libero di trovare gli spazi giusti. Io cerco sempre di dargli una mano, ma lui ha una qualità incredibile: sta facendo anche una fase difensiva fantastica. Lui, così come gli attaccanti stanno facendo un grande lavoro".