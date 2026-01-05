Sollievo Napoli, nessuna lesione per Neres: scatta la corsa contro il tempo per il big match con l'Inter

Neres ha già iniziato l'iter riabilitativo, ma la tabella di marcia è serratissima. Se la sua assenza è certa per il turno infrasettimanale di mercoledì 7 contro il Verona, il vero obiettivo è il big match scudetto contro l'Inter, in programma domenica 11 gennaio. Solitamente un infortunio del genere richiede almeno una settimana di stop: il Napoli farà di tutto per averlo a disposizione, anche solo per la panchina, in una delle gare più importanti della stagione.