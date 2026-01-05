Sollievo Napoli, nessuna lesione per Neres: scatta la corsa contro il tempo per il big match con l'Inter

Lazio-Napoli: le foto del match
Gli esami evidenziano solo un trauma distorsivo alla caviglia: escluso il lungo stop. L'esterno salterà il Verona nel turno infrasettimanale
Le notizie che arrivano dal Pineta Grande Hospital sono rassicuranti per il Napoli e per i suoi tifosi: l'infortunio occorso a David Neres durante la sfida contro la Lazio è meno grave del previsto tanto che proverà a recuperare per il big match di domenica prossima contro l'Inter.
Il brasiliano, uscito al 69' del match dell'Olimpico dopo un movimento innaturale della caviglia e visibilmente dolorante, si è sottoposto oggi agli esami strumentali. Il verdetto ha scongiurato il peggio: si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, ma non ci sono lesioni. Una diagnosi che permette allo staff medico azzurro di sorridere, anche se il calendario non concede pause.
"David Neres, infortunatosi nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.l calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo“.
Neres ha già iniziato l'iter riabilitativo, ma la tabella di marcia è serratissima. Se la sua assenza è certa per il turno infrasettimanale di mercoledì 7 contro il Verona, il vero obiettivo è il big match scudetto contro l'Inter, in programma domenica 11 gennaio. Solitamente un infortunio del genere richiede almeno una settimana di stop: il Napoli farà di tutto per averlo a disposizione, anche solo per la panchina, in una delle gare più importanti della stagione.
