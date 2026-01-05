Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
gli esami

Sollievo Napoli, nessuna lesione per Neres: scatta la corsa contro il tempo per il big match con l'Inter

Gli esami evidenziano solo un trauma distorsivo alla caviglia: escluso il lungo stop. L'esterno salterà il Verona nel turno infrasettimanale

05 Gen 2026 - 14:45

Le notizie che arrivano dal Pineta Grande Hospital sono rassicuranti per il Napoli e per i suoi tifosi: l'infortunio occorso a David Neres durante la sfida contro la Lazio è meno grave del previsto tanto che proverà a recuperare per il big match di domenica prossima contro l'Inter.

Infortunio Neres, la diagnosi: escluse lesioni

 Il brasiliano, uscito al 69' del match dell'Olimpico dopo un movimento innaturale della caviglia e visibilmente dolorante, si è sottoposto oggi agli esami strumentali. Il verdetto ha scongiurato il peggio: si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, ma non ci sono lesioni. Una diagnosi che permette allo staff medico azzurro di sorridere, anche se il calendario non concede pause.

Neres, l'esito degli esami

 "David Neres, infortunatosi nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.l calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo“.

Obiettivo Inter: una settimana di fuoco

 Neres ha già iniziato l'iter riabilitativo, ma la tabella di marcia è serratissima. Se la sua assenza è certa per il turno infrasettimanale di mercoledì 7 contro il Verona, il vero obiettivo è il big match scudetto contro l'Inter, in programma domenica 11 gennaio. Solitamente un infortunio del genere richiede almeno una settimana di stop: il Napoli farà di tutto per averlo a disposizione, anche solo per la panchina, in una delle gare più importanti della stagione.

Lazio-Napoli: le foto del match

1 di 13
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

neres
infortunio
esami
tempi di recupero
inter-napoli

Ultimi video

01:00
MCH BENFICA ESTORIL 3-1 MCH

Pavlidis fa felice Mourinho: tripletta contro l'Estoril

01:36
La Roma non fa paura

La Roma non fa paura

01:39
16 gare senza sconfitte

16 gare senza sconfitte

02:32
Lazio "incatenata"

Lazio "incatenata"

01:35
Un Lautaro da record

Un Lautaro da record

01:59
Zielinski perno interista

Zielinski perno interista

01:51
Juve: Spalletti riflette

Juve: Spalletti riflette

01:54
DICH GROSSO PRE JUVE DICH

Sassuolo, Grosso: "Contro la Juve con coraggio e personalità"

02:12

Kean decisivo con l'assist di Solomon: l'israeliano cancella subito le polemiche

02:06
Verona-Torino 0-3: gli highlights

Verona-Torino 0-3: gli highlights

03:11
Inter-Bologna 3-1: gli highlights

Inter-Bologna 3-1: gli highlights

02:54
Lazio-Napoli 0-2: gli highlights

Lazio-Napoli 0-2: gli highlights

02:02
Zielinski: "Chivu esalta le mie qualità"

Zielinski: "Chivu esalta le mie qualità"

02:03
Castro: "Rialziamoci e andiamo avanti"

Castro: "Rialziamoci e andiamo avanti"

01:00
MCH DEL PIERO COPPA DEL MONDO MCH

La Coppa del Mondo a Riad: c'è Del Piero a custodirla

01:00
MCH BENFICA ESTORIL 3-1 MCH

Pavlidis fa felice Mourinho: tripletta contro l'Estoril

I più visti di Napoli

Rissa Mazzocchi-Marusic, Conte prova a far da paciere: volano due cartellini rossi

Conte tra campo e mercato: "Complimenti alla squadra. Tutti sanno di cosa abbiamo bisogno"

AdL: "Un 2025 entusiasmante, ci impegneremo per fare meglio ma non sarà semplice". Goretzka, idea per l'estate

Napoli implacabile: Osimeh ed Elmas rimontano la Dea, Spalletti in fuga

Spalletti: "Napoli più forte d'Europa? No, è giochino per farci cadere"

Magia di Kvaratskhelia e Rrahmani: il Napoli batte l'Atalanta e riparte

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:00
Verso Sassuolo-Juve, Spalletti perde pezzi: Conceicao e Kelly verso il forfait
15:11
Respinto reclamo Lecce, confermati due turni squalifica Di Francesco
14:29
Serie A, gli arbitri della 19.a giornata
13:14
Boniek: "Non sono favorevole al Mondiale a 48 squadre"
12:11
La Serie A torna subito in campo: le partite della Befana