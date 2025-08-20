Napoli: oggi consulto decisivo per Lukaku, intanto spunta la clamorosa "tentazione Kean"

Mentre per il belga si decide tra la terapia conservativa e l'intervento, Il Mattino lancia la nuova indiscrezione di mercato
Oggi si potranno conoscere con maggiore precisione i tempi di recupero di Romelu Lukaku: l'attaccante belga si sottoporrà in giornata al consulto medico decisivo per capire se optare per una terapia conservativa dopo il serio infortunio alla coscia sinistra (in questo caso si può ipotizzare uno stopo di circa tre mesi) o decidere per un intervento chirurgico (la qual cosa sposterebbe il ritorno in campo addirittura a fine dicembre/inizio 2025).
In ogni caso il Napoli farà ritorno sul mercato in questi ultimi giorni di agosto per poter consegnare ad Antonio Conte un attaccante che possa sostituire il belga. Tanti i nomi fatti, tantissime le candidature arrivate sul tavolo del ds Manna: da Zirkzee a Hojlund sino all'ultima idea che porta a Dovbyk, l'opzione che in queste ore pare essere più calda, tenuto conto che nello scontro di mercato con il Milan per Hojlund i rossoneri paiono essere decisamente più avanti.
Di stamani, però, è la suggestione lanciata da Il Mattino, quotidiano di Napoli, che scrive di una ipotesi Kean. Non si tratta di una trattativa già impostata ma di una idea tornata a far capolino a Castel Volturno: un affare, nel caso, molto complesso, tenuto conto della assoluta colontà della Fiorentina di non provarsi della propria punta, il cui valore in ogni caso non è inferiore ai 50 milioni. Per ora dunque nulla più di un pensiero che tuttavia, dopo il responso definitivo su Lukaku, potrebbe trasformarsi almeno in un sondaggio. Anche se, lo ripetiamo, il candidato più accreditato a supplire all'assenza di Big Rom è in queste ore Dovbyk, in rotta di collisione con Gasperini e la Roma.
