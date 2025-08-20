Napoli: oggi consulto decisivo per Lukaku, intanto spunta la clamorosa "tentazione Kean"

Di stamani, però, è la suggestione lanciata da Il Mattino, quotidiano di Napoli, che scrive di una ipotesi Kean. Non si tratta di una trattativa già impostata ma di una idea tornata a far capolino a Castel Volturno: un affare, nel caso, molto complesso, tenuto conto della assoluta colontà della Fiorentina di non provarsi della propria punta, il cui valore in ogni caso non è inferiore ai 50 milioni. Per ora dunque nulla più di un pensiero che tuttavia, dopo il responso definitivo su Lukaku, potrebbe trasformarsi almeno in un sondaggio. Anche se, lo ripetiamo, il candidato più accreditato a supplire all'assenza di Big Rom è in queste ore Dovbyk, in rotta di collisione con Gasperini e la Roma.