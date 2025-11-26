Napoli compatto e camaleontico: Neres e Lang le frecce, McTominay l'ariete

Dopo la bella ripartenza in campionato, il Napoli torna a correre anche in Europa contro il Qarabag. E lo fa con una prova solida e interessante sotto diversi aspetti. Contro la rivelazione della prima parte di questa Champions League, gli azzurri partono col freno a mano tirato, ma col passare dei minuti aumentano i giri e nella ripresa mettono alle corde gli azeri. Merito di una compattezza di squadra importante che ha consentito a Milinkovic-Savic di tenere la porta inviolata, della spinta degli esterni che hanno dato gamba e dinamismo alla manovra e di un atteggiamento tattico che ha esaltato le qualità e la duttilità di una rosa ampia e zeppa di talento.