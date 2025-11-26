Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'ANALISI

Napoli compatto e camaleontico: Neres e Lang le frecce, McTominay l'ariete

Dopo la vittoria con l'Atalanta, contro il Qarabag al Maradona gli azzurri si rimettono in carreggiata anche in Champions con una prova solida 

di Stefano Ronchi
26 Nov 2025 - 07:58
1 di 31
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Dopo la bella ripartenza in campionato, il Napoli torna a correre anche in Europa contro il Qarabag. E lo fa con una prova solida e interessante sotto diversi aspetti. Contro la rivelazione della prima parte di questa Champions League, gli azzurri partono col freno a mano tirato, ma col passare dei minuti aumentano i giri e nella ripresa mettono alle corde gli azeri. Merito di una compattezza di squadra importante che ha consentito a Milinkovic-Savic di tenere la porta inviolata, della spinta degli esterni che hanno dato gamba e dinamismo alla manovra e di un atteggiamento tattico che ha esaltato le qualità e la duttilità di una rosa ampia e zeppa di talento.

Leggi anche

Conte: "Il Napoli non era morto, viviamo un periodo difficile ma ho sentito energia positiva"

Dopo mezz'ora al trotto e con pochi guizzi, contro il Qarabag nel primo tempo è toccato a Lang da una parte e Neres dall'altra dare imprevedibilità, rapidità e qualità al gioco azzurro. Due frecce "velenose" nell'arco di Conte. Nella ripresa, dopo il rigore sbagliato da Hojlund, poi ci ha pensato McTominay a sfondare il bunker azero facendo valere la fisicità nei duelli e spaccando la partita con due giocate decisive da "ariete". La prima, di testa, ha rotto l'equilibrio. La seconda, con la complicità della deviazione di Jankovic, invece ha chiuso i conti e archiviato la pratica.

Leggi anche

McTominay spacca il match, Neres illumina, Hojlund stecca, Di Lorenzo luci e ombre

Un uno-due cinico e implacabile, agevolato dal cambio di modulo con Neres seconda punta e da un maggior dinamismo nell'attacco della profondità. Una prova di maturità che, oltre alla pazienza e alla consapevolezza dei propri mezzi, ha messo in mostra anche una squadra camaleontica, unita e compatta. Tutto con tre punti pesantissimi in più per il cammino in Champions

napoli
champions
analisi
neres
lang
mctominay

Ultimi video

02:18
Stasera Napoli-Qarabag

Stasera Napoli-Qarabag

01:21
DICH RRHAMANI POST NAPOLI-QARABAG 25/11 DICH

Rrhamani: "Potevamo segnare di più, ma siamo contenti"

02:55
DICH CONTE POST NAPOLI-QARABAG 25/11 DICH

Conte: "Squadra determinata concentrata, questo è un orgoglio"

02:18
DICH SPALLETTI POST BODOE-JUVE 25/11 DICH

Spalletti: "Giocato male nel primo tempo? No! Avete visto chi ha vinto qui come ha vinto?"

01:04
DICH CHIVU VIGILIA ATLETICO 25/11 DICH

Chivu: "Dopo una sconfitta, puoi prenderti la rivincita. È il bello del calcio"

01:13
DICH LAUTARO VIGILIA ATLETICO 25/11 DICH

Lautaro: "Nel derby meritavamo di più ma abbiamo voltato pagina"

00:49
DICH PALLADINO VIGILIA EINTRACHT 25/11 DICH

Palladino: "Voglio rivedere l'Atalanta del secondo tempo di Napoli"

00:31
DICH SCAMACCA VIGILIA EINTRACHT 25/11 DICH

Scamacca: "A Napoli ho fatto gol io, siamo stati uniti ed è fondamentale"

00:57
Under 17, sogno finito

Under 17, sogno finito

01:15
Romagnoli pensa in grande

Romagnoli: "Lazio da Champions"

01:30
5 anni fa l'addio a Diego

Cinque anni fa l'addio a Diego

01:18
Dea, un solo sorriso

Atalanta, un solo sorriso

01:28
Roma, parla Mancini

Mancini: "Meritiamo il primato"

01:37
Inter, allarme Sommer

Inter, allarme Sommer

01:43
Maignan superstar

Milan, Maignan superstar

02:18
Stasera Napoli-Qarabag

Stasera Napoli-Qarabag

I più visti di Napoli

DICH CONTE SU AVVERSARIO E MARADONA PRE QARABAG 24/11 SRV

Conte: "Qarabag rivelazione della Champions: vinciamo per Maradona"

Napoli, Conte: "Mi sono ripreso la squadra? Non c'era bisogno, sarà sempre con me. Io senza maschere, a tanti non piace"

A McTominay basta un tempo: il Napoli affonda il Qarabag e si rilancia in Champions

McTominay spacca il match, Neres illumina, Hojlund stecca, Di Lorenzo luci e ombre

Conte trova le risposte che cercava, ora il suo Napoli va a caccia di continuità di gioco e risultati

DICH CONTE SU NERES-LANG E MODULO PRE QARABAG 24/11 SRV

Conte: "Difesa a 3? Neres e Lang? No, il segreto è un altro"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:52
Il Campobasso sul -2 in classifica: "Caduta accusa più grave"
lotito
23:50
Lotito: "Lazio non in vendita, non mi servono soldi. Vale 850 milioni"
23:46
Juventus, Openda: "Non è stato semplice, ora sorrido per il mio primo gol"
23:40
Napoli, McTominay: "Conte mi chiede standard elevati. Questo pubblico è iconico"
23:38
Napoli, Di Lorenzo: "Non c'era bisogno di venire incontro a Conte perché non c'era distanza"