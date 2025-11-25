Champions, Napoli-Qarabag 2-0: decide tutto McTominay

LE STATISTICHE

Dal suo esordio in Serie A (2024/25), Scott McTominay è il centrocampista della Serie A che ha preso parte a più gol (24 - 18 reti, sei assist) in tutte le competizioni (esclusi rigori).

Il Napoli è rimasto imbattuto per 20 gare casalinghe di fila tra tutte le competizioni (15V, 5N) per la prima volta dal periodo tra marzo 2018 e febbraio 2019 (serie di 23 in quel caso – 18V, 5N).

Prima rete casalinga per Scott McTominay in Champions League (dopo le tre in trasferta) e prima davanti al proprio pubblico in una grande competizione europea da quella segnata contro l’Omonia Nicosia, il 13 ottobre 2022 in Europa League con la maglia del Man United.

Il Napoli ha vinto senza subire reti un match casalingo in Champions League (2-0 vs Qarabag) per la prima volta dal 12 dicembre 2023 (2-0 vs Sporting Braga anche in quel caso).

Il Napoli non ha subito gol per due match casalinghi di fila in un’edizione di Champions League (vs Eintracht Francoforte e Qarabag) per la seconda volta nella sua storia nel torneo – dopo il 2022/23 (vs Rangers e Eintracht Francoforte).

Quello di Rasmus Højlund (vs Qarabag) è il primo rigore sbagliato da un giocatore del Napoli in un match di Champions League da quello di Khvicha Kvaratskhelia (vs Milan, il 18 aprile 2023).

Prima di oggi (Marko Jankovic) l’ultima autorete a favore del Napoli in un match di Champions League risaliva al 12 dicembre 2023 contro lo Sporting Braga (Serdar Saatçi in quel caso).

Il Qarabag ha perso sei delle sette sfide contro formazioni italiane nelle principali competizioni europee (1N), non trovando la via della rete in quattro di queste nel parziale.

Il Qarabag non ha segnato in tre delle ultime cinque trasferte nelle principali competizioni europee tante volte quante nelle precedenti 15 sfide fuori casa in questi tornei.

Il Napoli non ha segnato per due primi tempi casalinghi di fila in Champions League (vs Eintracht Francoforte e Qarabag) per la seconda volta nella sua storia nel torneo – dopo i tre registrati tra novembre 2017 e novembre 2018 (vs Shakhtar Donetsk, Liverpool e PSG in quel caso).

Il Napoli ha chiuso con appena quattro conclusioni totali il primo tempo di un match casalingo in Champions League (quattro vs Qarabag) per la prima volta dal 21 febbraio 2024 (0 vs Barcellona in quel caso).