Calcio

Lecce-Parma, le formazioni ufficiali

11 Gen 2026 - 12:05

Di Francesco conferma Pierotti nel tridente di Banda e Stulic, per Cuesta in attacco spazio a Ondrejka e Oristanio alle spalle dell'unica punta Pellegrino. Di seguito le formazioni ufficiali di Lecce-Parma, lunch match della 20esima giornata di Serie A: Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, T. Gabriel, Ndaba; Kaba, Ramadani, Maleh; Banda, Stulic, Pierotti. All. Di Francesco. Parma (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. All. Cuesta. 

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:05
11:25
Scontri tra tifosi di Bologna e Como, 53 denunce e due arresti
10:16
Calhanoglu: "Ho imparato a duellare con grinta. A Thuram 'ruberei' la velocità"
09:53
Inter-Napoli, Berti: "Zielinski sarà decisivo"
23:33
Atalanta, Palladino: "Volevo una prestazione di carattere e personalità"