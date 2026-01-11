Lecce-Parma, le formazioni ufficiali

Di Francesco conferma Pierotti nel tridente di Banda e Stulic, per Cuesta in attacco spazio a Ondrejka e Oristanio alle spalle dell'unica punta Pellegrino. Di seguito le formazioni ufficiali di Lecce-Parma, lunch match della 20esima giornata di Serie A: Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, T. Gabriel, Ndaba; Kaba, Ramadani, Maleh; Banda, Stulic, Pierotti. All. Di Francesco. Parma (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. All. Cuesta.