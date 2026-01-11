Lecce: problema alla spalla per Camarda, niente Parma
11 Gen 2026 - 13:09
Brutte notizie per il Lecce: Camarda è stato costretto a saltare il match contro il Parma a causa di un problema alla spalla: "Era dolorante e non riusciva a correre, lo dovremo monitorare", ha detto Di Francesco prima della gara contro il Parma.
