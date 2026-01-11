Lecce, Di Francesco: "Siamo stati polli. Banda? Non insegno a far interventi a gamba tesa..."

Parole piene di dispiacere, a fine partita, per l'allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco: "Peccato perché ci siamo fatti male da soli. Nel primo tempo e all'inizio del secondo abbiamo avuto la possibilità del doppio vantaggio, poi l'espulsione ha cambiato totalmente la gara. La sfida è girata dall'altra parte ed è stato un grande vantaggio per il Parma, è solo nostra responsabilità. Gli avversari hanno avuto delle difficoltà nell'approccio della gara, poi tutto è andato storto: l'espulsione, il vento contro, l'autogol...".