Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
LE PAGELLE

Napoli-Qarabag, le pagelle: McTominay spacca il match, Neres illumina, Hojlund stecca

I voti e i giudizi ai protagonisti del match del Maradona: Lang spinge e punta l'uomo, Di Lorenzo luci e ombre

di Stefano Ronchi
25 Nov 2025 - 23:02
1 di 31
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

NAPOLI

Milinkovic Savic 6 - nel primo tempo ordinaria amministrazione tra i pali e qualche buon lancio quando il Qarabag pressa alto. Nella ripresa qualche sbavatura

Beukema 5,5 - Addai si piazza tra le linee e fatica a trovare i tempi giusti per seguirlo e farsi sentire in marcatura. Nel primo tempo non sfrutta una buona chance sugli sviluppi di un corner. dal 19' st Politano 6 - entra e dà subito spinta, imprevedibilità e certezze in fascia a destra. Sempre prezioso con le sue giocate e utile in entrambe le fasi

Rrahmani 6 - tiene a bada Duran con fisicità e senza sbavature blindando la zona centrale della difesa del Napoli

Buongiorno 6 - dalle sue parti agisce Zoubir e lo tiene a bada senza difficoltà cercando di aggredirlo appena entra in possesso del pallone. dal 44' st Juan Jesus  sv - 

Di Lorenzo 5,5 - si alza in fase di possesso cercando di supportare Neres con i suoi inserimenti o cercando il lancio in profondità. A fine primo tempo spreca una grande occasione davanti a Kochalski, a inizio ripresa si fa perdonare procurandosi il rigore

Lobotka 6 - solito play davanti alla difesa. Nel primo tempo tocca tanti palloni, ma gioca molto in orizzontale e non riesce a dare tanta verticalità al gioco. Molto meglio nella ripresa

McTominay 7 - nel primo tempo va al trotto quando porta palla per vie centrali e non è sempre lucido negli appoggi e nel feeling con Lobotka in costruzione. Nella ripresa spacca la partita con la sua fisicità, sblocca il match di testa e su una sua girata arriva l'autorete di Jankovic che vale il raddoppio

Olivera 6 - copre su Leandro Andrade e si propone con equilibrio in tandem con Lang. Nel primo tempo manca il tap-in vincente dopo la respinta di Kochalski su Neres. Nella ripresa continua a correre e a farsi trovare pronto e attento

Neres 7,5 - resta più dentro al campo lasciando spazio agli inserimenti di Di Lorenzo e cercando di sorprendere la difesa azera con i tagli verso il centro. Nel primo tempo è il più ispirato e pericoloso degli azzurri e impegna Kochalski con una mezza rovesciata da applausi. Nella ripresa gioca a ritmi alti anche da seconda punta dopo il cambio di modulo e centra una traversa di destro. dal 44' st Vergara  sv - 

Hojlund 5 - si piazza al centro dell'attacco e si stacca dalla linea per dare un punto di riferimento alla squadra in verticale e aprire gli spazi per gli inserimenti degli esterni. Mustafazade gli sta addosso e non riesce a girarci e a puntare la porta. Sullo 0-0 sul rigore si fa ipnotizzare da Kochalski. dal 30' st Lucca 6 - entra a gara ormai decisa e non ha occasioni per colpire

Lang 6,5 - dialoga nello stretto con Olivera e Neres, cerca Hojlund in verticale e presidia la fascia sinistra dando ampiezza e velocità alla manovra dalla sua parte e puntando Silva con continuità. Applicato anche in fase di non possesso. dal 30' st Elmas 6 - entra per dare più equilibrio e copertura
 

Leggi anche

A McTominay basta un tempo: il Napoli affonda il Qarabag e si rilancia in Champions

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski 7,5; Silva 5,5 (30' st Dani Bolt 5,5), Mustafazade 5, Medina 6 (15' st S. Mmaee 5,5), Jafarguliyev 5,5 (30' st T. Bayramov 5,5); Pedro Bicalho 5,5, Jankovic 6; Leandro Andrade 5 (15' st Kashchuk 5,5), Zoubir 5,5, Addai 6,5; Duran 5 (30' st Akhundzade 5,5).
A disp.: Magomedaliyev, Buntić, Kouakou, Montiel, Gurbanli, , B. Hüseynov. All.: Gurbanov

champions
napoli
qarabag
pagelle

Ultimi video

02:19
MCH RACING-RIVER 3-2 MCH

Liga argentina, eliminazione a sorpresa del River

01:04
DICH CHIVU VIGILIA ATLETICO 25/11 DICH

Chivu: "Dopo una sconfitta, puoi prenderti la rivincita. È il bello del calcio"

01:13
DICH LAUTARO VIGILIA ATLETICO 25/11 DICH

Lautaro: "Nel derby meritavamo di più ma abbiamo voltato pagina"

00:49
DICH PALLADINO VIGILIA EINTRACHT 25/11 DICH

Palladino: "Voglio rivedere l'Atalanta del secondo tempo di Napoli"

00:31
DICH SCAMACCA VIGILIA EINTRACHT 25/11 DICH

Scamacca: "A Napoli ho fatto gol io, siamo stati uniti ed è fondamentale"

00:57
Under 17, sogno finito

Under 17, sogno finito

01:15
Romagnoli pensa in grande

Romagnoli: "Lazio da Champions"

01:30
5 anni fa l'addio a Diego

Cinque anni fa l'addio a Diego

01:18
Dea, un solo sorriso

Atalanta, un solo sorriso

01:28
Roma, parla Mancini

Mancini: "Meritiamo il primato"

01:37
Inter, allarme Sommer

Inter, allarme Sommer

01:43
Maignan superstar

Milan, Maignan superstar

02:18
Stasera Napoli-Qarabag

Stasera Napoli-Qarabag

02:26
Un pazzo campionato

Il campionato più pazzo degli ultimi anni

02:23
Una Juventus sottozero

Champions: una Juventus sottozero

02:19
MCH RACING-RIVER 3-2 MCH

Liga argentina, eliminazione a sorpresa del River

I più visti di Champions League

Bodo è già imbiancata, neve senza sosta: ecco perché si gioca alle 21 e non alle 18

DICH CONTE SU AVVERSARIO E MARADONA PRE QARABAG 24/11 SRV

Conte: "Qarabag rivelazione della Champions: vinciamo per Maradona"

Bodo-Juve nel gelo: allerta meteo e forte rischio neve, la situazione

Guardiola si scusa per la lite col cameraman: "Quando l'ho rivista- mi sono sentito in imbarazzo"

MCHE ALLENAMENTO JUVE AL FREDDO MCH

Juve "in maschera" per allenarsi al freddo

Juve al bivio Champions: col Bodo obbligatorio vincere, ma la rivoluzione Spalletti deve attendere

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:22
De Laurentiis esalta il Napoli sui social: "Vittoria di tutti, avanti così"
23:17
Juventus, Yildiz: "Non sapevo che non avrei giocato, contento di aver aiutato la squadra"
23:15
Napoli-Qarabag, i complimenti di De Laurentiis: "Vittoria di tutti"
23:13
Champions, la Juve ritrova la vittoria in trasferta dopo oltre un anno
23:08
L'Italia sale terza nel Ranking Uefa per club grazie a Juve e Napoli