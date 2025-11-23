Napoli: Conte trova le risposte che cercava, ora serve continuità di gioco e risultati

Insomma, non è stato tutto oro quello che ha luccicato sabato sera, ma per ritrovare continuità di gioco all'interno dei 90' ci sarà tempo e modo. Sarà certamente più semplice quando la rosa sarà al completo (anche se per quello occorrerà ancora tempo), nel frattempo Conte dovrà concentrarsi sui risultati, il mezzo più diretto per riprendere in mano il proprio destino. I segnali di compattezza sono arrivati, gli abbracci finali che hanno coinvolto anche i giocatori infortunati in tribuna testimoniano l'unità del gruppo.