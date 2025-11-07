Napoli ai "lavori forzati": poco turnover per arrivare in testa alla sosta

In fondo è quello che gli riesce meglio: gli undici titolarissimi o giù di lì e cambi ridotti al minimo per dare continuità di gioco e, soprattutto, risultati. La sosta per le nazionali, odiata da tutti gli allenatori di club del mondo, è accolta come la manna dal cielo da Antonio Conte che, nella delicata trasferta di Bologna, ha tutta l'intenzione di chiedere ai suoi uno sforzo aggiuntivo puntando sui soliti noti. Tolti gli acciaccati - Spinazzola e Gilmour dovrebbero dare forfait -, solo Politano potrebbe godere di un turno di riposo lasciando spazio a uno tra Neres e Lang. Uno, perché sull'esterno sinistro dovrebbe giocare Elmas, tra i più positivi nel negativo match di Champions contro l'Eintracht Francoforte.