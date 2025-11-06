Il Napoli a Bologna per ritrovare i suoi attaccanti: i numeri preoccupano Conte

Che il cammino non sarebbe stato facile, Antonio Conte lo sapeva già da qualche mese: vincere è difficile, riconfermarsi lo è ancora di più. Nonostante ciò, il Napoli è attualmente dove tutta la piazza si augurava che si trovasse dopo le prime dieci partite di campionato, al primo posto con un punto di vantaggio sulle milanesi e sulla Roma. La ricetta da seguire è sempre la stessa: difesa affidabile (l'anno scorso fu la migliore con 27 gol subiti) e i punti importanti messi in cassaforte dai gol dell'attaccante (quelli di Lukaku furono 14). A che punto siamo quest'anno?