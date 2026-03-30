Lukaku rompe il silenzio: "Non volto le spalle al Napoli ma ora ho bisogno di sentirmi al 100%"
Il belga ha condiviso una lunga lettera sui social per spiegare la sua posizione in questo braccio di ferro con la società
Dopo tante supposizioni, Romelu Lukaku ha rotto il silenzio. Il belga ha condiviso una lunga lettera sui suoi social per spiegare la posizione presa in questo braccio di ferro con il Napoli iniziato giovedì scorso, quando Big Rom, dopo aver lasciato il ritiro della nazionale belga, non si è presentato a Castel Volturno: "Questa stagione è stata davvero pesante per me, tra l’infortunio e il lutto personale (suo padre è mancato poche settimane fa, ndr). So che negli ultimi giorni si è parlato molto della mia situazione ed è importante chiarire tutto: la verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente e ho fatto dei controlli mentre ero in Belgio. È emerso che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo flessore dell’anca, vicino al tessuto cicatriziale, dato che è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre, ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio così da poter aiutare quando sarò chiamato.
Penso che molti di voi abbiano visto l’intervista che ho fatto a Verona… non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che desideri di più che giocare e vincere con la mia squadra … ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%, perché recentemente non lo sono stato e questo ha avuto anche un impatto mentale. È stato un anno difficile… ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i loro obiettivi quando sarò chiamato. È tutto ciò che voglio".
L'intervista post Verona
Il belga nella sua lettera fa menzione a due eventi particolarmente rilevanti: la scompara del padre e l'intervista post Verona-Napoli. Al Bentegodi, dopo aver segnato il gol vittoria nei minuti finali, un commosso Big Rom aveva parlato a cuore aperto dei suoi problemi personali ("Perdere mio padre è stato pesante ma io vado avanti per i miei figli, per mio fratello e per il Napoli") per poi giurare fedeltà agli azzurri: "Prima di arrivare qui ero morto: l’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di bello, quest’anno è difficile ma dobbiamo guardare avanti e fare di tutto per arrivare il più in alto possibile".
Lukaku fuori rosa?
Lukaku dunque sembra aver preso una posizione molto chiara: non vuole tradire il Napoli ma, a quanto si evince dalle sue parole, non sembra intenzionato a far ritorno a Castel Volturno entro domani, martedì 31 marzo, data che la società aveva posto come deadline: se Big Rom non si fosse presentato entra quel giorno, sarebbe stato messo fuori rosa. Ora bisognerà attendere la replica del Napoli a questo "comunicato" del suo centravanti. Solo allora si capirà quale via prevarrà: la comprensione o il pugno duro.