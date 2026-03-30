Lukaku rompe il silenzio: "Non volto le spalle al Napoli ma ora ho bisogno di sentirmi al 100%"

Dopo tante supposizioni, Romelu Lukaku ha rotto il silenzio. Il belga ha condiviso una lunga lettera sui suoi social per spiegare la posizione presa in questo braccio di ferro con il Napoli iniziato giovedì scorso, quando Big Rom, dopo aver lasciato il ritiro della nazionale belga, non si è presentato a Castel Volturno: "Questa stagione è stata davvero pesante per me, tra l’infortunio e il lutto personale (suo padre è mancato poche settimane fa, ndr). So che negli ultimi giorni si è parlato molto della mia situazione ed è importante chiarire tutto: la verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente e ho fatto dei controlli mentre ero in Belgio. È emerso che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo flessore dell’anca, vicino al tessuto cicatriziale, dato che è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre, ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio così da poter aiutare quando sarò chiamato.