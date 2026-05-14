Aperto processo elettorale nel Real Madrid, si profila sfida Riquelme contro Perez

Il Real Madrid ha ufficialmente aperto il processo elettorale per la presidenza del club, a due giorni dall'annuncio di nuove elezioni da parte del presidente uscente Florentino Pérez, finora unico candidato alla rielezione. I soci hanno dieci giorni di tempo, fino al 23 maggio, per presentare le candidature, secondo quanto ha precisato il club in un comunicato. I requisiti, secondo le regole stabilite durante la presidenza di Pérez, occorre essere di nazionalità spagnola, socio da almeno 20 anni e fornire una garanzia bancaria di 187 milioni di euro, pari al 15% del bilancio annuale del club. Florentino Perez, 79 anni, ha confermato la propria volontà di candidarsi - "Mi dovranno cacciare con le cannonate", aveva dichiarato martedì in una infuocata conferenza stampa - nonostante una seconda stagione consecutiva senza i maggiori titoli e tre allenatori avvicendati nella panchina merengue. L'unico altro potenziale sfidante è Enrique Riquelme, presidente del gruppo Cox Energy, attivo nei settori acqua ed energia. Riquelme ha pubblicato una lettera aperta in cui ha chiesto a Pérez più tempo per preparare la candidatura. Dopo aver espresso il "più sincero rispetto e ringraziamento verso il massimo dirigente merengue dal 2009 per tutto ciò che ha rappresentato per il Real Madrid", l'imprenditore ha ricordato che il club, "dopo quasi vent'anni senza un processo elettorale partecipativo, mantiene tempi regolamentati che non favoriscono la partecipazione e il dibattito dei soci". E ha sollecitato "tempo e serenità per discutere il futuro del Real Madrid". In dichiarazioni ai media, il socio del Real aspirante alla presidenza ha assicurato che "da madridista sarò sempre disponibile ad assumere responsabilità", chiarendo che valuterà "nei prossimi giorni se raccogliere il guanto della sfida, se ci sarà tempo sufficiente". Se nessun altro candidato si presenterà, Pérez conserverà la presidenza che ha ricoperto dal 2000 - tranne una parentesi fra il 2006 e il 2009 - durante cinque mandati in cui il club ha vinto cinque campionati spagnoli e sei Champions League.