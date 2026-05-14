Ancelotti resta in Brasile! Ufficiale il rinnovo fino al 2030: "Vogliamo tornare in cima al mondo"

"La conferma di Ancelotti alla guida della nazionale brasiliana - la squadra più titolata nella storia del calcio mondiale - riflette non solo il sostegno della CBF al suo lavoro, ma anche la fiducia che si è guadagnato dalla squadra e dai tifosi brasiliani sin dal suo arrivo alla fine di maggio 2025. Da quando ha assunto l'incarico, il tecnico italiano è diventato una figura centrale nel rafforzamento del calcio brasiliano, lavorando a stretto contatto con diverse aree della CBF e consolidando un rapporto caratterizzato da identificazione, eccellenza e stabilità".