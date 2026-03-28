LO SCENARIO

Napoli, Lukaku per ora resta in Belgio: diplomazie al lavoro, ma adesso rischia di finire fuori rosa

La società chiede il rientro dell'attaccante in Italia martedì per ripartire insieme verso il Milan. Dialogo continuo, ma le posizioni restano distanti

28 Mar 2026 - 10:44
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Il Napoli lo aspetta impaziente, ma Romelu Lukaku, almeno per il momento, non è ancora tornato in Italia. Lo strappo fra l'attaccante e gli azzurri non è stato ricucito e a questo punto potrebbe trasformarsi in una vera e propria rottura. 

Gli aggiornamenti delle ultime ore parlano di posizioni distanti tra Big Rom e il Napoli per quanto riguarda la gestione del recupero e del ritorno in campo, ma le diplomazie - dirigenza della società ed entourage del giocatore - sono già al lavoro per provare a riavvicinarle. Il dialogo resta aperto, con l'obiettivo di trovare la soluzione migliore nell'interesse comune.

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Il focus del numero 9 di Conte resta quello di recuperare al meglio e poter contribuire agli obiettivi sportivi della stagione, per tornare a sentirsi importante sia per il Napoli sia per la nazionale belga, con cui in estate giocherà il quarto Mondiale della carriera. 

Il club non può però aspettare all'infinito e vuole ritrovare Lukaku a Castel Volturno per la settimana che porterà all'importante sfida con il Milan. Non è una vera e propria deadline, ma il Napoli aspetta il giocatore al centro sportivo per la giornata di martedì 31 marzo. In caso contrario, nulla è da escludere, compresa la possibilità che Romelu sia messo fuori rosa.

Il dialogo dei prossimi giorni diventa così decisivo per evitare questo scenario e non arrivare al braccio di ferro totale verso il finale di stagione e l'estate.

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