Torino; a Cagliari senza Gineitis, al suo posto è pronto Casadei

Al Filadelfia D'Aversa prova un Toro senza Gineitis: il lituano sarà squalificato, per sostituirlo si candida Casadei che potrebbe affiancare Ilkhan nella mediana completata da Pedersen e Obrador sulle corsie laterali. Per l'attacco c'è la forte tentazione di tornare al tandem pesante, quello formato proprio dal Cholito e da Zapata, con Vlasic che agirà come al solito sulla trequarti. In difesa, invece, mancherà ancora Ismajli, il quale sta cercando di recuperare in tempo per il derby contro la Juve: davanti a Paleari, il tecnico D'Aversa pensa di riproporre ancora il terzetto Marianucci-Coco-Ebosse.