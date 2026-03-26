L'infortunio, il mal di pancia, il Mondiale e infine lo strappo: Lukaku, quanti punti in comune con l'addio all'Inter

Al suo ritorno all'Inter, Lukaku scopre che il posto da titolare non è più garantito: Inzaghi apprezza le qualità di Dzeko, arrivato a Milano proprio per colmare la lacuna lasciata dal belga, e in più gli è riconoscente per il lavoro fatto durante la lunga assenza di Big Rom. Si crea dunque un dualismo tra Dzeko-Lukaku che andrà avanti fino alla fine della stagione. L'apice arriverà nella finale di Champins League a Istanbul. Lukaku, nelle settimane precedenti, aveva trascinato i nerazzurri in campionato, mostrando di aver ritrovato la condizione. Inzaghi però contro il City gli preferì Dzeko dal primo minuto. Una scelta che il belga non accettò e che portò allo strappo finale. Oggi, finale di Champione League a parte, lo scenario è molto simile. Big Rom è tornato a disposizione, dopo 4 mesi di stop, il 25 gennaio: da allora però ha giocato soltanto pochi spezzoni (64 minuti in 11 partite). Neppure il gol vittoria contro il Verona ha ribaltato il paradigma: il titolare di Conte è Rasmus Hojlund, con buona pace di Big Rom.