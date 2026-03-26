Lukaku vuole sentirsi ancora importante per il Napoli e per il Belgio

Del resto dal suo rientro a fine gennaio dopo il lungo infortunio ha disputato solo 64 minuti. Un impiego minimo che ha portato Big Rom a riflettere sulla possibilità di lavorare ulteriormente per tornare a essere il centravanti capace con la sua forza fisica e le sue qualità di fare reparto praticamente da solo, di risolvere situazioni complicate, come accaduto a Verona. Di qui la volontà del belga di rispondere alla convocazione del Belgio dopo 9 mesi, ma già con l’idea di rinunciare alla trasferta transoceanica in America per giocare contro Usa e Messico. Ha valutato che tra le ore di volo tra andata e ritorno e i trasferimenti tra le sedi delle sfide, non avrebbe avuto la possibilità di allenarsi con quella giusta intensità che gli permetterebbe di migliorare la sua condizione atletica.