L'ASSENZA

Lukaku vuole sentirsi ancora importante per il Napoli e per il Belgio

L'attaccante non è rientrato a Castel Volturno come previsto: ecco perché

di Carlo Landoni
26 Mar 2026 - 17:23
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Per il bene del club e per quello del suo paese. Lukaku resta in Belgio, nonostante il Napoli lo aspettasse a Castel Volturno, e lo farà per qualche giorno ancora con un obiettivo preciso: migliorare la sua condizione atletica, ritornare ai livelli dello scorso campionato in vista del finale di stagione in cui il Napoli punta a consolidare la fondamentale zona Champions League, sorpassare il Milan per centrare quantomeno il secondo posto. Ovviamente c’è anche all’orizzonte il Mondiale da disputare con la sua Nazionale negli Stati Uniti. Lukaku vuole sentirsi ancora importante, utile a Conte e al Napoli, un top club, e al ct Rudi Garcia e al Belgio una delle nazionali più importanti al mondo.

Del resto dal suo rientro a fine gennaio dopo il lungo infortunio ha disputato solo 64 minuti. Un impiego minimo che ha portato Big Rom a riflettere sulla possibilità di lavorare ulteriormente per tornare a essere il centravanti capace con la sua forza fisica e le sue qualità di fare reparto praticamente da solo, di risolvere situazioni complicate, come accaduto a Verona.  Di qui la volontà del belga di rispondere alla convocazione del Belgio dopo 9 mesi, ma già con l’idea di rinunciare alla trasferta transoceanica in America per giocare contro Usa e Messico. Ha valutato che tra le ore di volo tra andata e ritorno e i trasferimenti tra le sedi delle sfide, non avrebbe avuto la possibilità di allenarsi con quella giusta intensità che gli permetterebbe di migliorare la sua condizione atletica.

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La priorità dell’attaccante è massimizzare le sue prestazioni nel medio-breve periodo. Ci sono ancora un paio di mesi di campionato, poi il Mondiale. Per questo ha deciso di rimanere a lavorare in Belgio. Lukaku conosce bene il suo corpo, vuole aiutare il Napoli che lo ha aiutato, acquistandolo dal Chelsea quando al Chelsea era fuori squadra, vuole anche dare una mano alla sua Nazionale al Mondiale, probabilmente la sua ultima grande vetrina internazionale. A Napoli tornerà tra qualche giorno e vuole tornare in condizioni atletiche sempre migliori. Anche se il Napoli, irritato, non ha preso bene questa sua decisione.  

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