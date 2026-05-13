Lukaku, stagione finita col Napoli: continua la riabilitazione in Belgio e rischia anche i Mondiali
L'attaccante non sarà più a disposizione di Conte: si allena nel centro federale della nazionale e prova il rientro in extremis per le sfide in Nord America
La stagione di Romelu Lukaku con il Napoli è finita. Dopo le difficoltose prove di tregua a Castel Volturno con Antonio Conte, l'attaccante è infatti rientrato in Belgio per cercare di recuperare in vista del Mondiale.
La decisione è stata presa di comune accordo con lo staff medico azzurro, con il club e con lo stesso tecnico pugliese, ritenendo questa scelta come la migliore per le condizioni fisiche di Big Rom, che proprio nella giornata di oggi compie 33 anni. Lukaku si allenerà nel centro d'allenamento della nazionale per cercare di smaltire definitivamente l'infortunio che non gli ha lasciato tregua dall'agosto 2025, una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra.
La riabilitazione non è mai riuscita completamente e preoccupa ancora anche in vista delle sfide in Nord America: il ct Rudi Garcia avrebbe voluto rivederlo in campo per valutare i suoi progressi, ora si accontenterebbe di risposte concrete negli allenamenti personalizzati che seguirà da vicino. Il 2 e 6 giugno le amichevoli contro Croazia e Tunisia, poi il 15 l'esordio Mondiale contro l'Egitto. Non è quindi per nulla scontato che Romelu prenda l'aereo verso gli Usa insieme ai compagni.
Di certo, non rientrerà a Napoli per le ultime due gare di campionato contro Pisa e Udinese, decisive per blindare la qualificazione Champions. Una decisione che sembra anticipare l'addio definitivo al club, dopo una stagione travagliata in cui non si è mai potuto rivedere il Lukaku che aveva contribuito non poco al quarto scudetto azzurro, solamente un anno fa.