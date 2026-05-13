Lukaku, stagione finita col Napoli: continua la riabilitazione in Belgio e rischia anche i Mondiali

La riabilitazione non è mai riuscita completamente e preoccupa ancora anche in vista delle sfide in Nord America: il ct Rudi Garcia avrebbe voluto rivederlo in campo per valutare i suoi progressi, ora si accontenterebbe di risposte concrete negli allenamenti personalizzati che seguirà da vicino. Il 2 e 6 giugno le amichevoli contro Croazia e Tunisia, poi il 15 l'esordio Mondiale contro l'Egitto. Non è quindi per nulla scontato che Romelu prenda l'aereo verso gli Usa insieme ai compagni.