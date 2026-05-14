Juventus; per Thuram ancora problemi, Spalletti studia alternative in vista della Fiorentina

La Juventus ha continuato ad allenarsi senza sapere ancora quando affronterà la Fiorentina all'Allianz Stadium. Thuram rimane acciaccato e continua con una tabella di lavoro ad hoc, Spalletti pensa alle eventuali alternative: c'è l'idea di accentrare McKennie al fianco di capitan Locatelli con l'inserimento di Holm a destra e la conferma di Cambiaso a sinistra. Anche in attacco si va verso lo stesso tridente visto a Lecce, dove Vlahovic sarà il punto centrale e la coppia Conceicao-Yildiz a supporto. Non sono previste novità nemmeno in difesa, con Kalulu e Kelly insieme a Bremer a protezione della porta di Di Gregorio. Occhio al cartellino: il brasiliano e l'inglese, oltre a Locatelli, sono diffidati e in caso di ammonizione contro la Fiorentina salterebbero il derby contro il Toro.