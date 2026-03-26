Lukaku dove sei? Il Napoli lo aspettava, Big Rom non si è presentato agli allenamenti

Secondo le prime indiscrezioni Big Rom sarebbe rimasto ad allenarsi a Bruxelles per rimanere vicino alla famiglia. Da poco infatti l'attaccante ex Chelsea e United ha perso il padre, un lutto che l'ha segnato nel profondo come rivelato nell'intervista dopo il gol decisivo allo scadere contro il Verona. Così il giocatore avrebbe deciso di iniziare a casa la preparazione atletica in ottica Mondiale con il Belgio. A spiegare la posizione della nazionale è stato il direttore tecnico dei Diavoli Rossi: "Lukaku ha valutato attentamente cosa fosse meglio per il resto della sua stagione. Visti i voli e i trasporti necessari, ha logicamente concluso che non sarebbe stato ideale per lui continuare ad allenarsi con ritmo sostenuto. La buona notizia è che non ci sono problemi di salute. Si tratta piuttosto di capire come prepararsi al meglio negli ultimi mesi: sia per il finale di stagione con il Napoli che per i Mondiali". Un'assenza che sta facendo comunque tanto rumore: gli azzurri sono infuriati. Ora bisognerà capire le prossime mosse del belga: se si farà vivo o se continuerà con la sua "latitanza".