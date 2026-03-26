IL CASO

Lukaku dove sei? Il Napoli lo aspettava, Big Rom non si è presentato agli allenamenti

Il belga aveva lasciato il ritiro della nazionale per tornare a sudare a Castel Volturno. Oggi era atteso per una doppia seduta ma, senza avvisare, non si è presentato. Azzurri furiosi

26 Mar 2026 - 13:31
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In casa Napoli scoppia il caso Romelu Lukaku. L’attaccante belga, atteso a Castel Volturno dopo aver lasciato il ritiro della nazionale, non si è presentato all’allenamento odierno, scatenando la furia del club. Un fulmine a ciel sereno che accende tensione in un momento chiave della stagione.

Soltanto pochi giorni fa gli azzurri e la nazionale belga rilasciavano una nota congiunta in cui si diceva che Big Rom lasciava il ritiro della nazionale per tornare ad allenarsi a Castel Volturno. L'obiettivo implicito di questa scelta, tirarsi a lucido in vista dello sprint finale di campionato che, Inter permettendo, potrebbe diventare anche una volata scudetto. "Romelu ha scelto di concentrarsi sull'allenamento per ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica. La Federcalcio belga rispetta la sua decisione e gli augura buona fortuna", si leggeva nella nota. 

Così era stato interpretata la decisione di Lukaku: tornare subito a Napoli, come del resto fatto anche in passato, per mettersi a disposizione dello staff di Conte e diventare l'arma in più per questo finale di stagione. Sta mattina però la sorpresa che ha spiazzato tutti: Romelu, atteso a Castel Volturno per una doppia seduta, non si è presentato al centro sportivo azzurro. 

Secondo le prime indiscrezioni Big Rom sarebbe rimasto ad allenarsi a Bruxelles per rimanere vicino alla famiglia. Da poco infatti l'attaccante ex Chelsea e United ha perso il padre, un lutto che l'ha segnato nel profondo come rivelato nell'intervista dopo il gol decisivo allo scadere contro il Verona. Così il giocatore avrebbe deciso di iniziare a casa la preparazione atletica in ottica Mondiale con il Belgio. A spiegare la posizione della nazionale è stato il direttore tecnico dei Diavoli Rossi: "Lukaku ha valutato attentamente cosa fosse meglio per il resto della sua stagione. Visti i voli e i trasporti necessari, ha logicamente concluso che non sarebbe stato ideale per lui continuare ad allenarsi con ritmo sostenuto. La buona notizia è che non ci sono problemi di salute. Si tratta piuttosto di capire come prepararsi al meglio negli ultimi mesi: sia per il finale di stagione con il Napoli che per i Mondiali". Un'assenza che sta facendo comunque tanto rumore: gli azzurri sono infuriati. Ora bisognerà capire le prossime mosse del belga: se si farà vivo o se continuerà con la sua "latitanza". 

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