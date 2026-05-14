Figc, accettate ufficialmente le candidature: sarà sfida Malagò-Abete per la presidenza

14 Mag 2026 - 19:23
© italyphotopress

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La Figc accetta ufficialmente le candidature di Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Saranno loro due a contendersi la presidenza della Federcalcio nelle prossime elezioni del 22 giugno. L'aggiornamento arriva dopo che entrambi hanno depositato la propria candidatura nella mattinata di mercoledì 13 maggio nella sede federale di via Allegri a Roma. 

La candidatura di Abete è stata sottoscritta dalla Lega Nazionale Dilettanti, mentre quella di Malagò dalla Lega Calcio Serie A. Presentati anche i programmi di entrambi i candidati, che saranno resi noti in seguito dalla Figc. 

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