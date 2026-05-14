Figc, accettate ufficialmente le candidature: sarà sfida Malagò-Abete per la presidenza

La Figc accetta ufficialmente le candidature di Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Saranno loro due a contendersi la presidenza della Federcalcio nelle prossime elezioni del 22 giugno. L'aggiornamento arriva dopo che entrambi hanno depositato la propria candidatura nella mattinata di mercoledì 13 maggio nella sede federale di via Allegri a Roma.